Есть ли мода в Беларуси? Вот что об этом думают дизайнеры

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алена Ацапкина, дизайнер одежды:

Есть, белорусская мода есть. Если мы говорим о том, что мода – то, что предлагают нам белорусские дизайнеры, это есть. В последнее время у нас сильно развивается малый бизнес, нишевые бренды, индивидуальные предприниматели, которые отшивают маленькими партиями коллекции, идут в ногу со временем, учитывают тренды, новые веяния в моде. Такие изделия пользуются спросом не только среди молодежи, но и среди другого населения. В Беларуси есть что купить и есть где купить. Есть белорусские концептуально-торговые площадки, где продаются изделия белорусских дизайнеров.