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Есть ли мода в Беларуси? Вот что об этом думают дизайнеры

17 июля 2024 17:29
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Белорусская мода есть?

Есть ли мода в Беларуси? Вот что об этом думают дизайнеры-1

Алена Ацапкина, дизайнер одежды:
Есть, белорусская мода есть. Если мы говорим о том, что мода – то, что предлагают нам белорусские дизайнеры, это есть. В последнее время у нас сильно развивается малый бизнес, нишевые бренды, индивидуальные предприниматели, которые отшивают маленькими партиями коллекции, идут в ногу со временем, учитывают тренды, новые веяния в моде. Такие изделия пользуются спросом не только среди молодежи, но и среди другого населения. В Беларуси есть что купить и есть где купить. Есть белорусские концептуально-торговые площадки, где продаются изделия белорусских дизайнеров.

Почему в Беларуси нет своего Зайцева? Мнение – подробности здесь.

# Мода в Беларуси # Григорий Азарёнок

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