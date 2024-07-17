80 лет назад в Москве состоялся «Парад побеждённых» с участием более 57 тысяч пленных немцев

80 лет назад, 17 июля 1944 года, в Москве прошел «Парад побежденных». По улицам столицы Советского Союза провели более 57 тысяч немецких военнопленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Офицеров и солдат, плененных в период проведения белорусской наступательной операции «Багратион». Позорный марш символизировал неизбежность поражения Гитлера.

Это кадры той самой исторической хроники. Более тысячи офицеров, 19 генералов и 56 тысяч солдат, взятых в плен в ходе белорусской наступательной операции «Багратион». Вот так под конвоем бывшие завоеватели Европы первый и последний раз прошли маршем по столице Советского Союза.

Идею провести парад подкинула немецкая пропаганда. Кинохроники тех лет повествовали о том, как войны Германии уже прошли победным маршем по проспектам европейских столиц. То же самое обещали сделать и в Москве. И марш действительно состоялся. Все, как мечтали. Только шли они не гордо чеканя шаг, а понуро опустив головы, поверженные «Парадом побежденных».

Фашистов собирали на пересыльных пунктах в районе Бобруйска и Витебска. Первые эшелоны прибыли в Москву уже 14 июля. Всего же, чтобы доставить пленных, потребовалось более 40 железнодорожных составов.