80 лет назад в Москве состоялся «Парад побеждённых» с участием более 57 тысяч пленных немцев
80 лет назад, 17 июля 1944 года, в Москве прошел «Парад побежденных». По улицам столицы Советского Союза провели более 57 тысяч немецких военнопленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Офицеров и солдат, плененных в период проведения белорусской наступательной операции «Багратион». Позорный марш символизировал неизбежность поражения Гитлера.
Подробнее расскажет наш корреспондент Влада Родовская.
Сегодня, 17 июля 1944 года, солдатам Гитлера предоставлена возможность побывать в Москве!
Это кадры той самой исторической хроники. Более тысячи офицеров, 19 генералов и 56 тысяч солдат, взятых в плен в ходе белорусской наступательной операции «Багратион». Вот так под конвоем бывшие завоеватели Европы первый и последний раз прошли маршем по столице Советского Союза.
Идею провести парад подкинула немецкая пропаганда. Кинохроники тех лет повествовали о том, как войны Германии уже прошли победным маршем по проспектам европейских столиц. То же самое обещали сделать и в Москве. И марш действительно состоялся. Все, как мечтали. Только шли они не гордо чеканя шаг, а понуро опустив головы, поверженные «Парадом побежденных».
Фашистов собирали на пересыльных пунктах в районе Бобруйска и Витебска. Первые эшелоны прибыли в Москву уже 14 июля. Всего же, чтобы доставить пленных, потребовалось более 40 железнодорожных составов.
Дмитрий Раков, научный сотрудник института истории НАН Беларуси:
Их доставили с территории Беларуси в Москву, разместили там на ипподромах, на стадионах. И главной целью этого действия было то, чтобы показать результаты первых успешных боев во время освобождения Беларуси.
Некогда грозную армию встретили практически в полной тишине. На широких московских проспектах было слышно лишь шарканье ног. Изредка из толпы выкрикивали то «Смерть фашизму!», то «Смерть Гитлеру!» Но массовый самосуд не случился. Гитлеровцы вызывали лишь жалость и отвращение.
Дмитрий Раков:
На самих военнопленных произвело это впечатление. Они думали, что их будут либо расстреливать потом, либо они станут объектом какой-то ненависти со стороны горожан. Но такого не произошло.
А следом за колоннами двигались поливальные машины, которые в прямом смысле смывали с дорог фашистскую нечисть. Операцию иронично назвали «Большим вальсом» в честь популярной тогда голливудской комедии. Одной из любимых кинолент Иосифа Сталина, который отмечал: заокеанским союзникам не помешает посмотреть этот фильм в советском исполнении.
Чем еще запомнился «Парад побежденных» в Москве – смотрите в видео.