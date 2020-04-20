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Вдоль МКАД появится больше мест отдыха и торговых объектов

20 апреля 2020 16:40
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Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога будет усовершенствована. В документ по развитию главной столичной магистрали внесут изменения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вдоль МКАД появится больше мест отдыха и торговых объектов-1

С 2014 года, когда дорога перешла на баланс города, вдоль трассы М-9 было возведено 17 объектов. Еще 7 находятся в стадии строительства.

В 2020 году концепция развития будет актуализирована: внимание уделят не только площадкам для объектов торговли и обслуживания, но и местам отдыха. Выгодные условия ждут инвесторов: им предложат не просто строить паркинги, но и размещать в них магазины и автосервисы. Кроме того, МКАД ожидает масштабное озеленение.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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