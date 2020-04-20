Несколько дней искали его маму. Борисовский фермер приютил бурого медвежонка

Косолапый остался в лесу один и, вероятно, в поисках еды пришел к людям. Несколько дней специалисты искали в окрестностях его маму, но безрезультатно. В дикой природе животное не выживет, поэтому мужчине выдали разрешение на его содержание. Сейчас фермер занимается обустройством вольера.