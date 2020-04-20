Как в Минске проверяют тех, кто вынужден быть в самоизоляции? Проводим рейд и выясняем

Новости Беларуси. В Минске составлены первые административные протоколы о нарушении правил самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милиция совместно с Минздравом проводит контроль уже на протяжении трех недель.

Например, в Ленинском районе столицы за последние два дня не зарегистрировано ни одного случая, когда люди покинули бы дом без веской причины. Как проходят проверки и что следует за социальной безответностью, выясняла Юлия Стриго.

Сегодня к тем, кто вынужден быть дома, с проверкой приходят каждый день в любое время – с 10 утра до 10 вечера. О визитах не предупреждают. В среднем, на одну группу в день приходится порядка сотни выездов.

Юлия Стриго, корреспондент:

Как правило, в состав проверяющей группы входит три человека – это сотрудники милиции и медик. Все, как один, экипированы – защитные маски и перчатки. Одно из требований – минимизировать личные контакты, поэтому общение проходит через домофон или по телефону.

В каждом районе есть по три мобильные группы. Сама проверка проходит быстро, но очень тщательно. К трубке домофона или к телефону приглашают всех членов семьи. Некоторые даже готовы выглянуть в окно и подтвердить свое местонахождение. Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса Кто-то скажет, что по телефону можно представиться кем угодно. Но не все так просто. В управлениях внутренних дел каждого района созданы ситуационные штабы, где работают и криминалисты. Как они отслеживают или контролируют попытки обмана, нам не сказали, но уверяют: технические возможности для этого есть и активно используются. Впрочем, такие ситуации встречаются редко. Чаще люди честно признаются в том, что покинули дом по необходимости.

Егор Леонидович в магазин вышел. Хлеба у нас нету. Пока ждем отлучившегося, удается пообщаться с Еленой Юрьевной – сейчас она на самоизоляции с мамой и сыном. Разговариваем с женщиной, естественно, на определенной дистанции и в защитных масках. Коронавирус выявили у ее мужа, который сейчас в больнице. По словам женщины, из дома они выходят только в крайних случаях – в аптеку или магазин. Все коммунальные счета оплачивает старший сын.

Елена Кокырева:

Мужа забрали в больницу. Потом приходили медсестра и врач. На следующий день объяснили, как мы должны себя вести, что мы должны делать. После этого приехал еще сотрудник СЭС и обработали жилище. После этого, сказали, можно только в экстренных случаях: если в аптеку надо, в магазин сходить. Мужу на той неделе очень плохо было. Потом начали ему другое лечение, приписали. Сейчас вроде как температура стабилизировалась – 37,3. А так было 39 почти целую неделю. Себя мы чувствуем нормально. Два теста сдавали, пока отрицательный. Вроде как сегодня должны третий тест делать, и у нас уже будет оканчиваться самоизоляция. Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции

В самоизоляции обязаны находиться граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован коронавирус, а также контакты первого и второго уровней. Они подписывают документ, в котором обязуются не покидать дом без веской причины. Максимальный срок – 14 дней. За несоблюдение правил предусмотрен штраф до 1350 рублей, административный арест либо уголовно-ответственное дело вплоть до лишения свободы.

Виталий Капилевич, начальник управления внутренних дел Ленинского РУВД Минска:

В течение первых двух недель мы имели около 10 % от общего числа. Цифра по Ленинскому району варьировалась от 300 до 350 человек. Мы констатировали примерно 10%-ный допуск нарушений ежедневно. На сегодняшний день, с введением новых ограничений и, соответственно, санкций за допущенные нарушения, мы последнюю неделю констатируем, что таких нарушений минимальное количество.