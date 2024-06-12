Отец сражался за Ленинград, а мама передавала данные о немецких самолётах. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Военную историю своих родителей прислал Валерий Званцев.

«Хочу рассказать про моих родителей Званцева Николая Михайловича (1921 г. рождения) и Званцеву Нину Даниловну (1922 г. рождения). Незадолго до начала войны папа был призван в армию. Когда началась Великая Отечественная, воевал на Ленинградском фронте, участвовал в тяжелейших и кровопролитных боях за Ленинград. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны 2-й степени.

Отец потерял здоровье в окопах – отморозил ноги. После окончания войны был направлен с нашими частями на Дальний Восток добивать Квантунскую армию. Демобилизовался только в конце 1946 года.

Мама добровольцем ушла на фронт и воевала на 2-м Прибалтийском фронте. Тогда не было радиолокаторов для обнаружения самолетов. Наших девушек обучали по звуку приближающихся немецких самолетов определять их тип, количество и направление движения, а эти ценные данные затем передавались на командный пункт, где принимались решения. Мама была награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны 2 степени».