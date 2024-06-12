Игорь Карпенко рассказал о цифровизации избирательного процесса

Тем не менее подготовка к выборам уже началась. Они будут проходить согласно обновленному законодательству. Его уже апробировали в единый день голосования. Вместе с тем продолжается разработка цифровизации избирательного процесса с учетом опыта других стран. Как отметил председатель ЦИК, некоторые элементы цифровизации применяли уже в ЕДГ. Например, составление списков на основе регистра населения и систему поиска своего избирательного участка по введенному адресу.

Электоральный цикл в Беларуси на завершающей стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выборы Президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Об этом заявил председатель ЦИК в эфире «Беларусь 1», где поделился подробностями разговора у главы государства, который состоялся 11 июня. Игорь Карпенко отметил, что точную дату согласно Конституции определит Палата представителей.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Концепция – это более широкое понятие. Оно предполагает создание информационной системы, которая охватывает все стадии избирательного процесса. Например, создание единого регистра избирателей. Будут обозначены субъекты, которые будут участвовать в создании этого регистра. Мы тут не изобретаем велосипед, мы внимательно изучили опыт соседей, мы видели, как это все там организовано. Это, возможно, создание кабинета избирателя. Ну и как один из элементов – возможность электронного голосования для отдельных категорий граждан. Кстати, если кто-то наивно полагает, что в первую очередь это для граждан, которые уехали в командировку за рубеж, то они ошибаются. Например, в Российской Федерации вообще электронное голосование из-за рубежа отключают, потому что, как правило, этот элемент используется для атак на единую систему голосования, которая предоставляется для граждан Российской Федерации.

Игорь Карпенко также отметил, что уровень правовой культуры у белорусов очень высок. Об этом говорит как минимум явка в единый день голосования. Важно и участие молодежи – 77 % молодых людей, впервые голосовавших, сделали свой выбор в феврале. Тем не менее не все белорусы могут похвастаться сознательностью. Председатель белорусского ЦИК прокомментировал выборы беглых в свой «парламент». И хоть итоги этой акции были неудачными, расцениваются как посягательство на электоральный суверенитет Беларуси.