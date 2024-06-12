Лукашенко: многоплановые белорусско-российские отношения будут и далее расширяться

Многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отмечается в ознаменование принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане. Проводимый Вами курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает необходимый потенциал для наращивания мощи, успешного преодоления всех трудностей текущего исторического момента. Уверен, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия.

Президент Беларуси пожелал Владимиру Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации благополучия и добра. Поздравительные послания от Александра Лукашенко также направлены председателям правительства России, Совета Федерации, Госдумы и Парламентского собрания Союза Беларуси и России.