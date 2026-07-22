В Беларуси зерновые и зернобобовые культуры убраны с 16% площадей

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси убраны с 16 % площадей. В стране намолочено 1 миллион 330 тысяч тонн зерна. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность – выше 41 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральном регионе собрана 351 тысяча тонн зерна. В Брестской области – 318 тысяч тонн. Аграрии Гродненщины положили в закрома 278 тысяч тонн нового урожая. Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. Несмотря на кратковременные дожди, аграрии продолжают сбор урожая. В Беларуси уже намолочено 414 тысяч тонн озимого рапса. Средняя урожайность – выше прошлогодней на 2,5 центнера с гектара и составляет более 24,5 центнера с гектара. Параллельно в хозяйствах идет заготовка кормов. Сена в стране запасено 399 тысяч тонн, силоса – 333 тысячи, сенажа – более 10,5 миллионов тонн.