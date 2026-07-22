Военкомы начнут направлять в армию недобросовестных работников уборочной – Минобороны

Вопросы обороноспособности, защита суверенитета, комплекс мер по укреплению безопасности страны и помощь аграриям в период уборочной кампании – эти темы стали ключевыми в докладе Президенту министра обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – обстановка на государственной границе. Как сообщили в профильном ведомстве: ситуация по всему периметру рубежей остается стабильной – никаких угроз для безопасности наших граждан нет. Для поддержания этого баланса белорусские военные выполняют комплекс плановых мероприятий. На южных рубежах продолжается дежурство подразделений сил специальных операций и сухопутных войск.

Заявление главы государства об отправке нерадивых работников АПК в армию получило продолжение в докладе. Механизм его реализации уже запущен. В Министерстве обороны провели экстренное селекторное совещание с военкоматами страны.

Вчера на селекторном совещании у Президента прозвучало резонансное предложение – нерадивых работников с уборочной направлять в армию на перевоспитание. Есть ли у вас уже понимание, как это может быть?

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность. Мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем.

Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. И я, выполняя поручение главы государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности.

Дальше, как и сказал Президент, не из кабинетов, а в поля выйдут в сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал Президент.

Министр обороны доложил Президенту о других важнейших направлениях деятельности и развития Вооруженных Сил Беларуси.