Две модели ИИ компании OpenAI в ходе экспериментов совершили «побег» в Сеть для поиска готового ответа на тестовое задание, пишет ТАСС.

Американская компания Hugging Face, позволяющая создателям моделей ИИ совершать обмен данными и модифицировать на их основе свои наработки, обнаружила факт несанкционированного проникновения в свою производственную инфраструктуру. Платформа обозначила случай как беспрецедентный, потому что инцидент «от начала и до конца» был организован ИИ-агентом. OpenAI сообщает, что атака на Hugging Face совершена моделью GPT 5.6 Sol и неназванной, «еще более мощной» моделью, не представленной публике.

Модели во время тестирования выявили уязвимости в программной среде OpenAI и инфраструктуре Hugging Face, добившись прямого доступа к базам данных последней.

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