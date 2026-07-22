Хренин заявил о спокойной обстановке вокруг Беларуси и отсутствии признаков агрессии

Вопросы обороноспособности, защита суверенитета, комплекс мер по укреплению безопасности страны и помощь аграриям в период уборочной кампании – эти темы стали ключевыми в докладе Президенту министра обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы не расслабляемся » – министр обороны Беларуси о ситуации на границе с Украиной.

По мнению Виктора Хренина, большинство угроз сегодня искусственно раздуваются в информационном поле. Главная цель таких вбросов – намеренно взбудоражить людей по обе стороны границы. К такому выводу приходят в Министерстве обороны, детально анализируя шаги западных соседей.

В центре внимания – обстановка на государственной границе. Как сообщили в профильном ведомстве: ситуация по всему периметру рубежей остается стабильной – никаких угроз для безопасности наших граждан нет. Для поддержания этого баланса белорусские военные выполняют комплекс плановых мероприятий. На южных рубежах продолжается дежурство подразделений сил специальных операций и сухопутных войск.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Отслеживая деятельность Вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Это, как мы оцениваем обстановку, соответствует тому сезонному времени и фактору, который сегодня соответствует тому уровню подготовки военнослужащих НАТО. Минимальное количество учений – всего одно, минимальное количество полетов. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая Коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления.

Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения где-то договориться и решить мирным путем. Все путем давления какого-то, напряжения. Это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой.

Министр обороны доложил Президенту о других важнейших направлениях деятельности и развития Вооруженных Сил Беларуси.