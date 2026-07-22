«Мы не расслабляемся» – министр обороны Беларуси о ситуации на границе с Украиной

Вопросы обороноспособности, защита суверенитета, комплекс мер по укреплению безопасности страны и помощь аграриям в период уборочной кампании – эти темы стали ключевыми в докладе Президенту министра обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – обстановка на государственной границе. Как сообщили в профильном ведомстве: ситуация по всему периметру рубежей остается стабильной – никаких угроз для безопасности наших граждан нет. Для поддержания этого баланса белорусские военные выполняют комплекс плановых мероприятий. На южных рубежах продолжается дежурство подразделений сил специальных операций и сухопутных войск. По мнению Виктора Хренина, большинство угроз сегодня искусственно раздуваются в информационном поле. Главная цель таких вбросов – намеренно взбудоражить людей по обе стороны границы. К такому выводу приходят в Министерстве обороны, детально анализируя шаги западных соседей. Хренин заявил о спокойной обстановке вокруг Беларуси и отсутствии признаков агрессии.

Если можно вернуться к вопросу о южной границе. Помню, что было напряжение определенное, со стороны Зеленского некоторые высказывания. И, конечно, хотелось бы немножко развеять или сказать то, чем сейчас занимаются войска на южной границе. Какая там обстановка сейчас?