Делегация Курской области посетила метизное производство в Речице

Новости Беларуси. В условиях санкций сотрудничество между регионами России и Беларуси заметно усилилось. Стороны ищут совместные пути выхода из зависимости от внешних поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примеров тесного взаимодействия по многим направлениям уже немало.

20 марта делегация Курской области с визитом посетила Речицкий район и познакомилась с экспортным потенциалом местного метизного завода. В 2022 году производитель освоил выпуск импортозамещающих изделий и продолжает разработку новых решений. В цехах побывала Анна Корольчук. В этих цехах выпускается до 13 тысяч тонн метизной продукции в месяц. Шурупы, саморезы, специальные гвозди, высокопрочные болты, гайки и многое другое – ассортимент широкий.

Анна Корольчук, корреспондент:

В прошлом году здесь начали выпускать 12 видов импортозамещающих изделий для изготовления холодильников и морозильников. С таким запросом на завод обратился белорусский бренд бытовой техники, который ранее импортировал эти позиции из Италии и Словении. На метизном новую продукцию освоили в кратчайшие сроки. Докупили нужный инструмент, а оснастку изготовили сами. Из-за санкционных ограничений речицкое предприятие переориентировалось под новый спрос. Если раньше страны Западной Европы занимали треть от экспортных отгрузок, то сейчас партии продукции направляют в Россию. Импортозамещающий вектор прорабатывают с разными регионами. Сегодня производство посетила делегация Курской области.

Сергей Стародубцев, заместитель губернатора Курской области:

Приехали коллеги, которые тоже планируют заключить определенные соглашения, работают в этой сфере. У нас еще планируется посещение в рамках нашего визита на этой неделе ряда предприятий. Мы обязательно посетим «Гомсельмаш», планируем посетить БНБК, куда поставляется курская продукция агропромышленная. Цепочки поставок переориентируются. И я уверен, что эти санкции просто толкают нас в объятия друг друга для продолжения и расширения нашего взаимного сотрудничества. Я уверен, что эта дорога будет, однозначно, в двустороннем движении.

В процессе находится и сделка с российскими автомобильными гигантами, которым нужна метизная продукция с особыми характеристиками.

Леонид Казаченко, главный инженер речицкого завода по производству метизов:

Все предприятия, которым (а их сегодня очень много) необходимо что-то замещать по импорту, они, в общем-то, обращаются. Мы решаем данные проблемы, потому что понимаем остроту вопроса. Есть определенные направления, которые сегодня осваиваются. И 12,9 класс прочности крепежа, прорабатываем вопрос снятия водородного охрупчивания, это очень серьезная тема при цинковании продукции именно высокопрочного направления. Поэтому планов очень много. Работа идет.