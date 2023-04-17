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Почему у нас построили БелАЭС, а электричество до сих пор не бесплатное? Объяснили в Минэнергетики

17 апреля 2023 18:48
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Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Кирилл Казаков, СТВ: 
Сделать, например, платную дорогу, но с обогревом и подсветкой.

Почему у нас построили БелАЭС, а электричество до сих пор не бесплатное? Объяснили в Минэнергетики-1

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Что касается транспорта и дорог – это не совсем Министерство энергетики. Я хочу сказать, что задача не просто «потребить электроэнергию», задача – потребить ее рационально, чтобы от нее был толк и какая-то польза. На самом деле когда шла речь про интеграцию атомной электростанции первой все эти варианты, в том числе использование электроэнергии на нужды освещения на автомобильных дорогах, анализировались. Была дана экономическая оценка: что это даст, сколько нужно потратить денег и какой получится эффект. Так вот, если мы начнем освещать эти дороги, не думайте, что это будет какое-то большое количество электроэнергии. Потому что наверняка будете не лампочками накаливания освещать, а высокоэффективными светодиодными светильниками. Даже на всей протяженности это будет относительно страны и даже относительно атомной станции не такая большая мощность. А затраты будут колоссальные.

Почему у нас построили БелАЭС, а электричество до сих пор не бесплатное? Объяснили в Минэнергетики-4

Алена Сырова, СТВ:
Меня как рядового гражданина вообще все ваши расчеты мало волнуют. Мне хочется ездить по освещенной дороге. У нас в стране построили АЭС, значит, как наш человек думает? У меня электроэнергия должна быть чуть ли не бесплатной, ездить я должен на электрокаре, и иллюминация должна круглосуточно светиться.

Кирилл Казаков: 
Вот у нас общественный транспорт до 30 % должен быть электрический к 2025 году.

Денис Мороз:
Дешевая электроэнергия и бесплатная электроэнергия – это абсолютно разные вещи.

Александр Белевич, начальник центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: 
Купите электромобиль, поставьте большие фары и будете ездить по освещенной дороге.

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# Государственная политика в области энергетики # общество # Александр Белевич # Денис Мороз # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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