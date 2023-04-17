Почему у нас построили БелАЭС, а электричество до сих пор не бесплатное? Объяснили в Минэнергетики

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома. Кирилл Казаков, СТВ:

Сделать, например, платную дорогу, но с обогревом и подсветкой.

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Что касается транспорта и дорог – это не совсем Министерство энергетики. Я хочу сказать, что задача не просто «потребить электроэнергию», задача – потребить ее рационально, чтобы от нее был толк и какая-то польза. На самом деле когда шла речь про интеграцию атомной электростанции первой все эти варианты, в том числе использование электроэнергии на нужды освещения на автомобильных дорогах, анализировались. Была дана экономическая оценка: что это даст, сколько нужно потратить денег и какой получится эффект. Так вот, если мы начнем освещать эти дороги, не думайте, что это будет какое-то большое количество электроэнергии. Потому что наверняка будете не лампочками накаливания освещать, а высокоэффективными светодиодными светильниками. Даже на всей протяженности это будет относительно страны и даже относительно атомной станции не такая большая мощность. А затраты будут колоссальные.