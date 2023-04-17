Горячая вода во время отключений и борьба с сосульками. Какие перспективы открывает БелАЭС?
Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Алена Сырова, СТВ:
Что наука скажет?
Николай Карницкий, заведующий кафедрой тепловые электрические станции БНТУ:
Можно подтвердить, что мы еще очень часто слабо привыкаем к новым технологиям. Я вам приведу такой пример по использованию электричества. Вскорости отключат отопление в жилом секторе, через некоторое время проведут испытания теплосетей и уйдут на ремонт. Будут такие «приятные» пару недель, когда не будет горячей воды. У меня, допустим, есть электрический бойлер, который на это время включается и пользуется. Это раз. Зима – вы не обратили внимание, сколько затрат на ту же уборку сосулек со зданий и так далее? Но ведь можно, и есть такие технологии, сделать обогрев не всей крыши, но локально стоков.
Кирилл Казаков, СТВ:
Так же обогревают дороги. Я, например, в Азербайджане видел. Они по немецкой технологии строят бетонки и просто закладывают через какое-то количество метров.
Алена Сырова:
У нас когда бетонки начнут строить, тоже будут их сразу обогревать.
Кирилл Казаков:
Мы говорили об этом на прошлой неделе.
Алена Сырова:
Площадь Победы наша тоже же обогревается.
Николай Карницкий:
Очень ответственные участки. Допустим, выход из метро, где-то, где много перемещается людей можно сделать.
Кирилл Казаков:
Все это можно сделать, когда это будет дешево!
Николай Карницкий:
Согласен, поэтому речь и идет о том, что надо всегда учитывать тарифы. Чтобы заинтересовать людей, надо использовать, где возможно, ночные тарифы, допустим. Правда, это времени мало. Включили автоматическую стиральную машину – пожалуйста, за вас стирает.
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