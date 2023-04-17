«Многие думают, что Президент пошутил». Реально ли Беларуси нужны ещё две АЭС?
Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы тут говорим очень умные научные термины. Но вывели все равно одно слово – дешево. Как это сделать дешево? Наука придумывает, производство заказывает, производит и организует. А потом приходят бухгалтерия и экономисты, обсчитывают и говорят: «Дорого!»
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Дело в том, что мы даже студентов учим различать технологическую эффективность и экономическую. Можно создать то, о чем вы говорите – все оно есть, технически и технологически, но, когда посчитаешь, нерентабельное вложение. У нас-то государство вкладывает, а на Западе – частник. И частник посмотрел и говорит: «Нет, это просто невыгодно». Поэтому нужно добиваться того, чтобы стали рентабельными вложения в эту технологию.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте тогда простой пример с дорогами и освещением с вами разберем. Понятно, что какое-то время назад наши главные магистрали строились по определенным технологиям, начиная от дорожного полотна и заканчивая осветительными мачтами. Сейчас настало время эти дороги реконструировать, есть программа. Не только же дорожного полотна это касается, но и того же освещения, тех же заправок. Но, как я поняла из ваших слов, это все еще невыгодно делать…
Ирина Новикова:
Дорого.
Алена Сырова:
Тогда получается, что мы сейчас снова все это перестроим, переделаем по-старому.
Кирилл Казаков:
Буде дешево, но не так, как хотелось бы.
Ирина Новикова:
Не так эффективно.
Алена Сырова:
А ведь шанс на то, чтобы это поменять, грубо говоря, будет через n-ное количество лет, когда снова дорога придет в негодность.
Кирилл Казаков:
И вот тут возникает у обычного обывателя вопрос. Нам тогда нужна вторая АЭС для того, чтобы это все было?
Ирина Новикова:
А что же вы думаете? Многие думают, что Президент пошутил, когда сказал, что еще бы две атомные станции построил.
Кирилл Казаков:
Нет, я абсолютно так не думал, потому что он действительно грамотно все рассчитывает. Тут все нормально.
Ирина Новикова:
Электроэнергия нужна, потому что мы сегодня энергозависимы от газа на 86 %. Ежегодно – меня могут поправить – больше 20 миллиардов кубических метров потребляется газа. Эта станция заменяет где-то в районе 5 миллиардов. Если еще две, это будет 15 только – все равно еще от газа мы будем зависимы. И когда вы говорите «остановить», здесь нужно решить. Так как у нас госсобственность, ясно, что это наши налоги. И если мы неэффективный обогрев дороги, мачты поставим, ясно, что это ляжет на плечи государства. За рубежом существует такая форма, как государственно-частное партнерство. Можно сделать платной эту дорогу и таким образом это решить.
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