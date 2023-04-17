«Многие думают, что Президент пошутил». Реально ли Беларуси нужны ещё две АЭС?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы тут говорим очень умные научные термины. Но вывели все равно одно слово – дешево. Как это сделать дешево? Наука придумывает, производство заказывает, производит и организует. А потом приходят бухгалтерия и экономисты, обсчитывают и говорят: «Дорого!» Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Дело в том, что мы даже студентов учим различать технологическую эффективность и экономическую. Можно создать то, о чем вы говорите – все оно есть, технически и технологически, но, когда посчитаешь, нерентабельное вложение. У нас-то государство вкладывает, а на Западе – частник. И частник посмотрел и говорит: «Нет, это просто невыгодно». Поэтому нужно добиваться того, чтобы стали рентабельными вложения в эту технологию. Алена Сырова, СТВ:

Давайте тогда простой пример с дорогами и освещением с вами разберем. Понятно, что какое-то время назад наши главные магистрали строились по определенным технологиям, начиная от дорожного полотна и заканчивая осветительными мачтами. Сейчас настало время эти дороги реконструировать, есть программа. Не только же дорожного полотна это касается, но и того же освещения, тех же заправок. Но, как я поняла из ваших слов, это все еще невыгодно делать…

Ирина Новикова:

Дорого. Алена Сырова:

Тогда получается, что мы сейчас снова все это перестроим, переделаем по-старому. Кирилл Казаков:

Буде дешево, но не так, как хотелось бы. Ирина Новикова:

Не так эффективно. Алена Сырова:

А ведь шанс на то, чтобы это поменять, грубо говоря, будет через n-ное количество лет, когда снова дорога придет в негодность. Кирилл Казаков:

И вот тут возникает у обычного обывателя вопрос. Нам тогда нужна вторая АЭС для того, чтобы это все было?