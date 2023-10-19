Почему тренд на традиционные ценности возрождается? Рассказал Трофим Татаренков

Григорий Азаренок, СТВ: Я дополню вопрос, он очень важный, понимаете, мы с точки зрения с точки зрения условий того же потребления мы уже их превзошли, мы рассказываем, и некоторые соевые либералы очень сильно удивляются, когда видят Париж в клопах, в мигрантах, в грязном метро и так далее, то есть мы превзошли, но с точки зрения навязывания образов, может быть, они все еще впереди?

Трофим Татаренков, общественный деятель, телерадиоведущий:

Они умеют с информацией, имиджем работать получше, чем мы. Нам есть чему у них поучиться. Как говорит Дмитрий Пучков, когда началась информационная война, мы на нее не пришли. Мы не то что на нее не пришли, мы на нее опоздали очень сильно, сейчас догоняем. Нет ничего хуже, чем догонять, но мы догоним и перегоним, как обычно. Мы очень медленно запрягаем. Что нам надо транслировать во внешний мир? Я считаю, нам надо транслировать нерушимую прочность, прочность именно в уверенности в наших идеалах традиционных ценностей. Это очень важно.

Сейчас огромное количество людей в прогрессивных странах золотого миллиарда мучается от того, что их детям в школе говорят о том, а выбрали ли вы уже пол, в котором будете жить дальше. Знаю не понаслышке, знаю от своих друзей, которые жили в Канаде и уехали оттуда в Мексику, потому что не могли терпеть эту ерунду. Как только Россия станет оплотом и начнет транслировать это вот все, к нам потянутся люди. Нас из 145 миллионов, я имею в виду Союзное государство, потому что у нас общие ценности. Нас из 150 миллионов человек очень быстро станет 200, а потом 300, а потом и 400. Земли у нас на всех хватит. Въездные условия подкорректируем, сейчас очень тяжело.

Но нам нужны люди, которые будут изобретать, которые будут пахать землю, которые будут строить дома, которые будут создавать наш общий мир с традиционными ценностями. А мы как настоящая империя должны не только три основы политологических в себе иметь: монополия на насилие, монополия на эмиссию, монополия на создание смыслов. Но мы должны эти три наши основы как настоящая империя транслировать на весь мир. Это очень важно. Чем империя отличается от простого государства? Государство живет на этих трех опорах, а империя транслирует их во внешний мир и заражает этими своими тремя опорами всех остальных.