Почему тренд на традиционные ценности возрождается? Рассказал Трофим Татаренков
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику белорусских соседей и последние новости мира. В гостях политолог Пётр Петровский и общественный деятель, телерадиоведущий Трофим Татаренков.
Петр Петровский, политолог:
Какой образ будущего России, Беларуси в современном мире, на ваш взгляд, надо продвигать для нашей молодежи, для наших обществ? Что должны ожидать от нашего будущего и чего хотеть от нашего общего будущего?
Григорий Азаренок, СТВ:
Я дополню вопрос, он очень важный, понимаете, мы с точки зрения с точки зрения условий того же потребления мы уже их превзошли, мы рассказываем, и некоторые соевые либералы очень сильно удивляются, когда видят Париж в клопах, в мигрантах, в грязном метро и так далее, то есть мы превзошли, но с точки зрения навязывания образов, может быть, они все еще впереди?
Трофим Татаренков, общественный деятель, телерадиоведущий:
Они умеют с информацией, имиджем работать получше, чем мы. Нам есть чему у них поучиться. Как говорит Дмитрий Пучков, когда началась информационная война, мы на нее не пришли. Мы не то что на нее не пришли, мы на нее опоздали очень сильно, сейчас догоняем. Нет ничего хуже, чем догонять, но мы догоним и перегоним, как обычно. Мы очень медленно запрягаем. Что нам надо транслировать во внешний мир? Я считаю, нам надо транслировать нерушимую прочность, прочность именно в уверенности в наших идеалах традиционных ценностей. Это очень важно.
Сейчас огромное количество людей в прогрессивных странах золотого миллиарда мучается от того, что их детям в школе говорят о том, а выбрали ли вы уже пол, в котором будете жить дальше. Знаю не понаслышке, знаю от своих друзей, которые жили в Канаде и уехали оттуда в Мексику, потому что не могли терпеть эту ерунду. Как только Россия станет оплотом и начнет транслировать это вот все, к нам потянутся люди. Нас из 145 миллионов, я имею в виду Союзное государство, потому что у нас общие ценности. Нас из 150 миллионов человек очень быстро станет 200, а потом 300, а потом и 400. Земли у нас на всех хватит. Въездные условия подкорректируем, сейчас очень тяжело.
Но нам нужны люди, которые будут изобретать, которые будут пахать землю, которые будут строить дома, которые будут создавать наш общий мир с традиционными ценностями. А мы как настоящая империя должны не только три основы политологических в себе иметь: монополия на насилие, монополия на эмиссию, монополия на создание смыслов. Но мы должны эти три наши основы как настоящая империя транслировать на весь мир. Это очень важно. Чем империя отличается от простого государства? Государство живет на этих трех опорах, а империя транслирует их во внешний мир и заражает этими своими тремя опорами всех остальных.
Трофим Татаренков:
Вот посмотрите на США. Доллар – им заражен весь мир, их идеи демократии американского образца и свободных ценностей, которые во внешний контур они транслируют, заражен весь мир. Соответственно, армия их принимается на ура, их базы просят разместить в разных странах. Вот три основы государственности, империи настоящей, которая транслируется сейчас Соединенными Штатами Америки. Мы должны все это делать так же, только лучше, и опираясь на традиционные ценности. И именно это будет для нас основой того, что люди к нам потянутся, потому что все очень устали от этой гомосятины и от всего ужасного, что сейчас творится в мире.
Читайте также:
«Белорусизация России». Как такой проект будет проходить в рамках Союзного государства?
«Война заостряет карандаш». Анна Ревякина о поэзии во время СВО
Сергей Лущ: Александр Григорьевич – человек слова, а таких во всём мире уважают