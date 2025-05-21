Венгрия разрывает отношения с Международным уголовным судом. Законопроект о выходе страны из организации получил окончательное одобрение в парламенте. Документ поддержали большинство депутатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое решение официальный Будапешт объясняет тем, что институт стал излишне политизированным. О том, что Венгрия выйдет из международного суда, еще в начале апреля заявил премьер страны Виктор Орбан, принимая в Будапеште Биньямина Нетаньяху. Будапешт демонстративно отказался исполнять ордер на арест политика, выданный Международным уголовным судом. Орбан назвал это решение абсурдным и позорным.

Таким образом, Венгрия стала первой страной ЕС, официально инициировавшей процесс выхода из МУС. Будапешт направит соответствующее уведомление генсеку ООН Антониу Гутерришу, само решение о выходе из международной структуры вступит в силу через год.