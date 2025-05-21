Директор скрывал падёж скота на предприятии в Брагинском районе

Преступную схему пресекли правоохранители в Брагинском районе. Речь идет о махинациях и подлоге документов в одном из сельхозпредприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что 66-летний директор давал незаконные указания рабочим скрывать факты падежа скота. Более двух лет ложные сведения вносили в отчеты и накладные. В итоге недостача превысила более 600 животных. Следователи возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий. Санкция по этой статье – до шести лет лишения свободы.