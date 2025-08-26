Почему торговые сети не хотят идти в деревню? Объяснил политолог

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Лукашенко задал неудобные вопросы чиновникам – обсудим совещание президента по вопросам торговли. А также работу Беларуси в рамках ШОС и эксперименты в Прибалтике.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы пришли к тому, что у нас самый крупный субъект «Евроторг» имеет 20 % рыночной доли сегодня. При всем желании, не меняя законодательство, они не могут нарастить свою торговую сеть где-то еще, допустим, в деревне. Но, конечно же, есть другие торговые сети которые могли бы пойти в деревню, открыть рядом с райпо свой частный магазин. Но они этого не делают. Это просто невыгодно для них. Они стараются работать в областных центрах, в столице особенно. Там, где большая емкость рынка, где выше зарплаты, больше покупателей, там торговля приносит прибыль. На селе, где 10 пенсионеров живет, которые пенсию получают, а не работают где-то, они много купят товаров?.. Значит, там нужна автолавка, маршрут. И тут оказывается, что Потребсоюз у нас задолжал за топливо 1,3 миллиона рублей. Они просят топливо как субсидию, чтобы автолавки приезжали покупателям.

Андрей Лазуткин:

Что делает наше государство? Оно идет по пути эксперимента. Несколько лет назад в Оршанском районе решили для одного района изменить ограничения по этой рыночной доле. То есть одному конкретно субъекту («Евроторгу») разрешили там построить дополнительные точки и сделали маршруты автолавок. Недавно, примерно недели три назад, был указ Президента, который добавил к этому Оршанскому району еще восемь районов нашей республики, где по такой же схеме самому крупному субъекту «Евроторгу» разрешили открывать новые магазины, торговой площади и пускать маршруты автолавок. То есть это, видимо, то, что докладывали Президенту. Если государственный магазин закрылся, что делать? Людям – зубы на полку или ездить в город за 10 километров, а то и больше? Надо их чем-то снабжать. Видимо, там, где у нас слабые места в государственной торговле, там будет приходить «Евроторг». Об этом, по сути, совещание.