Витебск готовится к 34-му «Славянскому базару». Что нового обещают организаторы?

Яркий и эмоциональный фестиваль, объединяющий страны и континенты! В 34-й раз Витебск готовится удивлять всех участников и гостей «Славянки». Новые площадки, концерты и необычные форматы выступлений – организаторы обещают, что праздник покорит сердца даже самых искушенных зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К «большой распаковке» готовится Центральный спортивный комплекс города, именно здесь развернется главное молодежное шоу «Звезды ТикТока». На сцену выйдут трендовые блогеры, лучшие молодежные исполнители и хореографические коллективы.

Изменится и формат конкурсных программ. Так, юных исполнителей и слушателей ждет настоящее погружение в детство. Участники 13-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск», а это вокалисты из 14 стран, представят на суд жюри музыкальные композиции из популярных мультфильмов. Жеребьевка состоится уже 8 июля. Беларусь на конкурсе представит Амалия Сухан.