Витебск готовится к 34-му «Славянскому базару». Что нового обещают организаторы?
Яркий и эмоциональный фестиваль, объединяющий страны и континенты! В 34-й раз Витебск готовится удивлять всех участников и гостей «Славянки». Новые площадки, концерты и необычные форматы выступлений – организаторы обещают, что праздник покорит сердца даже самых искушенных зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К «большой распаковке» готовится Центральный спортивный комплекс города, именно здесь развернется главное молодежное шоу «Звезды ТикТока». На сцену выйдут трендовые блогеры, лучшие молодежные исполнители и хореографические коллективы.
Изменится и формат конкурсных программ. Так, юных исполнителей и слушателей ждет настоящее погружение в детство. Участники 13-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск», а это вокалисты из 14 стран, представят на суд жюри музыкальные композиции из популярных мультфильмов. Жеребьевка состоится уже 8 июля. Беларусь на конкурсе представит Амалия Сухан.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Конкурсы наши совершенно видоизменятся. Вот, например, наш детский конкурс. Мы будем петь саундтреки из мультиков и возвращать детей в то детство… К сожалению, сейчас цифровая среда у них иногда крадет это детство. «Славянский базар» это детство возвращает. Мы будем петь славянские хиты вместе с оркестром имени Михаила Финберга. И это тоже очень интересное явление, когда дети из разных уголков, кому-то вообще наша славянская культура неизвестна, они будут исполнять эти славянские произведения, тем самым познавая нашу культуру.
Взрослым участникам 14-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» по традиции необходимо исполнить славянский и мировой хит. Нашу страну на сцене Летнего амфитеатра представит Валерия Бернатович, лауреат различных республиканских и международных конкурсов.
Валерия Бернатович, эстрадный исполнитель, победитель национального отбора к «Славянскому базару в Витебске» во взрослой категории:
Чем ближе приближается «Славянский базар», тем намного больше волнения, каких-то переживаний. Кажется, что что-то где-то не так, что-то идет не по плану. Все номера готовы, остается только подчищать какие-то недочеты, самые мелкие казусы, которые могут происходить, просто чтобы они не происходили.
«Славянский базар в Витебске» – один из главных культурных брендов Беларуси. В северной столице ждут представителей более чем 30 стран. В этом году впервые ждут участников из Нигерии.