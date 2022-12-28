Почему студотряды стали называть в честь героев ВОВ? Рассказал представитель БРСМ

Екатерина Забенько, СТВ : Очень интересная особенность уходящего Года исторической памяти, что многие отряды были названы именами героев ВОВ, уроженцами Беларуси. Насколько это простимулировало молодых людей больше увлечься историей, изучить биографию конкретных людей, их подвиги, немного больше проникнуться историей нашей страны, в частности ВОВ?

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе « Большой город » на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ: Когда мы присваиваем любому студенческому отряду имя героя Советского Союза, мы видим по ребятам, что это на них возлагает особую ответственность, они понимают, что они должны с гордостью нести это имя, оправдать все надежды, возложенные на них, и не подвести ни себя, ни своих коллег по студотряду.

Екатерина Забенько:

На студотрядовском слете мэр города сказал, что сегодня можно доверить молодежи абсолютно любое дело. Так ли это?

Павел Лапатинский:

Конечно, любой студортядовец, когда приходит на работу, понимает, что ему доверяют самое ценное, ему доверяют то, чем сегодня занимается абсолютно каждый житель нашей страны, – это вносить посильный вклад в развитие нашего государства, в его социально-экономическое развитие. Это сегодня важно. Когда ребята приходят к нам работать в «Зеленстрой», например, Московского района, благоустраивают нашу столицу. Либо на предприятия. Вы знаете, что в этом году указам главы государства статус всебелорусской молодежной стройки был присвоен мемориальному комплексу «Хатынь». Это на них возлагает огромную ответственность. Они понимают, что должны приложить абсолютно все усилия, чтобы оправдать те надежды, которые возложены на них. Экологические отряды убирают столицу, приводят ее в порядок, помогают нашим коммунальным предприятиям. У педагогических отрядов самая важная миссия – это воспитание нашего будущего поколения. За 18 дней очень сложно это сделать, но, как показывают практика и работа наших педотрядов, они справляются с этим не на 10, а на 20 с плюсом. Стройотряды – это огромное количество объектов, которые расположены не только на территории Минска, но и в Республике Беларусь в целом. Они построены с участием именно бойцов студенческих отрядов. Это накладывает на них особый отпечаток и особое впечатление.

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