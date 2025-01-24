Кто такие амбидекстры и почему их считают уникальными?

Раньше переучивали левшей, потому что все было заточено на правшей, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Большинству школьников новый навык давался с трудом, но были среди них и те, кто выводил буквы правой так же ровно, как и левой. Тогда никто особого значения этому не придавал. Хотя термин, обозначающий этот талант, уже был. Это амбидекстры – люди, которые одинаково хорошо пользуются и левой, и правой рукой. По статистике, дети-амбидекстры – это очень редкое явление. Этим талантом обладает всего 1 % новорожденных.

Светлана Пашкевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси:

Есть латерализация центров, у одних в левом, у других в правом. У тех, которые обладают дополнительными центрами, они называются амбидекстрами. То есть это люди, которые могут в равной степени писать как правой рукой, так и левой. У этих людей очень сложные связи, в которых сложно головному мозгу разобраться. Но если он возьмет себе такой высокий уровень развития, то вы представьте, на что эти люди могут оказаться способны.

Главная особенность таких людей – умение быстро переключаться с одного полушария на другое. Судите сами: логика в сочетании со стопроцентной интуицией позволяет быстро анализировать увиденное и услышанное. Но при большом желании и длительных тренировках амбидекстром может стать каждый из нас.