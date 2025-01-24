«Мы в ответе за тех, кого вылечили!» Большой разговор с детским хирургом

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. Цикл программ «Созидаем вместе» на СТВ. Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Сергей Мустайкин, заместитель главного врача по хирургии Минской областной детской клинической больницы:

Я родился в Лунинце, в Брестской области, там учился, там мои родители. После школы поступил в Минский медуниверситет, окончил его. По распределению попал в Могилев. Там отработал 14 лет. Я в своей семье первый медработник, первый врач. Мама была госслужащим, папа – военным. У ближайших родственников тоже нет врачей. Не в деньгах и не в престиже было дело, просто хотелось помогать людям.

Почему именно детская хирургия?

Очень хотел быть детским хирургом, это желание пришло на последних курсах института, когда понял, как важно и как здорово, когда детки выздоравливают именно благодаря помощи хирурга.

Детский хирург – это врач очень широкой профессии. Он, во-первых, конечно же, педиатр. Во-вторых, он хирург. Если у взрослых хирургов есть деление, то у детского хирурга все в одном флаконе. Все это он один лечит, он один оперирует, поэтому знания должны быть очень глубокими. Ребенок зачастую, особенно маленький, не может тебе сказать, что у него болит и какие жалобы. И здесь лишь объективный осмотр, какой-то опыт дает тебе право выставить диагноз, определить тактику лечения. Это очень сложно, но я не помню, чтобы кто-то из детской хирургии ушел куда-то в другую специальность, это очень затягивает.

«Если у ребеночка есть улыбка, больше награды не надо»