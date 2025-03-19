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Почему рапсовое масло полезнее оливкового? Расскажут в рамках проекта «Коллеги по Омеге»

19 марта 2025 10:23
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Оливковое, подсолнечное и почему-то многими не рассматриваемое рапсовое. Уступает ли оно по своим свойствам оливковому и подсолнечному?

Поговорили об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с гостьей – заместителем гендиректора по научной работе и стандартизации Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Натальей Комаровой.

Почему рапсовое масло полезнее оливкового? Расскажут в рамках проекта «Коллеги по Омеге»-2

Юлия Самусенко, ведущая:
Вы сказали, что рапсовое масло гораздо полезнее, чем подсолнечное и, возможно, даже чем оливковое. Расскажите, почему?

Почему рапсовое масло полезнее оливкового? Расскажут в рамках проекта «Коллеги по Омеге»-4

Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:
Рапсовое масло уникально своим жирно-кислотным составом. У него уникальное и наиболее близкое к рациональному питанию соотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, и в некоторых случаях оно даже превосходит оливковое по своему составу. В нем содержатся также и токоферолы. Токоферолы – это витамин Е. Другими словами, это антиоксидант.

Кроме витамина Е и уникального жирно-кислотного состава, оно обладает также своим микроэлементным полезным составом, поэтому ничуть не уступает оно оливковому маслу, даже превосходит, в том числе и по стоимости.

Почему рапсовое масло полезнее оливкового? Расскажут в рамках проекта «Коллеги по Омеге»-6

Александр Меженный, ведущий:
Наталья, я посмотрел на коллег, сразу как-то слоган возник: «Коллеги по Омеге». Что это за проект? Расскажите, пожалуйста.

Почему рапсовое масло полезнее оливкового? Расскажут в рамках проекта «Коллеги по Омеге»-8

Наталья Комарова:
Проект инициирован концерном «Белгоспищепром», поддержан специалистами Министерства здравоохранения. Вообще, цель этого проекта – рассказать нашему потребителю о пользе рапсового масла.

В рамках этого проекта пройдет ряд дегустаций в магазинах, где потребителю будут представлены производителями именно виды рапсового масла, их смеси рапсового масла, например, с подсолнечными, а также широкое будет информирование потребителя о рапсовом масле для того, чтобы потребитель понимал различия пользу и смог сделать правильный выбор.

Проект продлится до 20 апреля.

Подробности – в видео.

# Продукты питания # Еда # Наталья Комарова # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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