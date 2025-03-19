Почему рапсовое масло полезнее оливкового? Расскажут в рамках проекта «Коллеги по Омеге»
Оливковое, подсолнечное и почему-то многими не рассматриваемое рапсовое. Уступает ли оно по своим свойствам оливковому и подсолнечному?
Поговорили об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с гостьей – заместителем гендиректора по научной работе и стандартизации Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Натальей Комаровой.
Юлия Самусенко, ведущая:
Вы сказали, что рапсовое масло гораздо полезнее, чем подсолнечное и, возможно, даже чем оливковое. Расскажите, почему?
Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:
Рапсовое масло уникально своим жирно-кислотным составом. У него уникальное и наиболее близкое к рациональному питанию соотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, и в некоторых случаях оно даже превосходит оливковое по своему составу. В нем содержатся также и токоферолы. Токоферолы – это витамин Е. Другими словами, это антиоксидант.
Кроме витамина Е и уникального жирно-кислотного состава, оно обладает также своим микроэлементным полезным составом, поэтому ничуть не уступает оно оливковому маслу, даже превосходит, в том числе и по стоимости.
Александр Меженный, ведущий:
Наталья, я посмотрел на коллег, сразу как-то слоган возник: «Коллеги по Омеге». Что это за проект? Расскажите, пожалуйста.
Наталья Комарова:
Проект инициирован концерном «Белгоспищепром», поддержан специалистами Министерства здравоохранения. Вообще, цель этого проекта – рассказать нашему потребителю о пользе рапсового масла.
В рамках этого проекта пройдет ряд дегустаций в магазинах, где потребителю будут представлены производителями именно виды рапсового масла, их смеси рапсового масла, например, с подсолнечными, а также широкое будет информирование потребителя о рапсовом масле для того, чтобы потребитель понимал различия пользу и смог сделать правильный выбор.
Проект продлится до 20 апреля.
Подробности – в видео.