Почему рапсовое масло полезнее оливкового? Расскажут в рамках проекта «Коллеги по Омеге»

Поговорили об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с гостьей – заместителем гендиректора по научной работе и стандартизации Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Натальей Комаровой.

Оливковое, подсолнечное и почему-то многими не рассматриваемое рапсовое. Уступает ли оно по своим свойствам оливковому и подсолнечному?

Юлия Самусенко, ведущая: Вы сказали, что рапсовое масло гораздо полезнее, чем подсолнечное и, возможно, даже чем оливковое. Расскажите, почему?

Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:

Рапсовое масло уникально своим жирно-кислотным составом. У него уникальное и наиболее близкое к рациональному питанию соотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, и в некоторых случаях оно даже превосходит оливковое по своему составу. В нем содержатся также и токоферолы. Токоферолы – это витамин Е. Другими словами, это антиоксидант.

Кроме витамина Е и уникального жирно-кислотного состава, оно обладает также своим микроэлементным полезным составом, поэтому ничуть не уступает оно оливковому маслу, даже превосходит, в том числе и по стоимости.