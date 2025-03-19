Делегация Республики Сербской возложила цветы к монументу Победы

На площади Победы в Минске завершилась церемония возложения цветов и венков к монументу и Вечному огню, зажженному в память о героях Великой Отечественной войны.

Беларусь и Республика Сербская последовательно укрепляют дружеские отношения. Начался визит в нашу страну парламентской делегации Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Далее у зарубежных гостей запланирован ряд встреч и переговоров, в частности, с руководством палат парламента Беларуси. Также предусмотрено посещение промышленных и социальных объектов, знакомство с достопримечательностями столицы Беларуси. Отметим, Республика Сербская – один из двух крупных районов в составе Боснии и Герцеговины. Парламентскую делегацию, прибывшую в нашу страну, возглавляет председатель Вече народов Республики Сербской Сребренка Голич.