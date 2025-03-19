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Делегация Республики Сербской возложила цветы к монументу Победы

19 марта 2025 07:57
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Беларусь и Республика Сербская последовательно укрепляют дружеские отношения. Начался визит в нашу страну парламентской делегации Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Победы в Минске завершилась церемония возложения цветов и венков к монументу и Вечному огню, зажженному в память о героях Великой Отечественной войны.

Делегация Республики Сербской возложила цветы к монументу Победы-2

Далее у зарубежных гостей запланирован ряд встреч и переговоров, в частности, с руководством палат парламента Беларуси. Также предусмотрено посещение промышленных и социальных объектов, знакомство с достопримечательностями столицы Беларуси. Отметим, Республика Сербская – один из двух крупных районов в составе Боснии и Герцеговины. Парламентскую делегацию, прибывшую в нашу страну, возглавляет председатель Вече народов Республики Сербской Сребренка Голич.

# Международное сотрудничество

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