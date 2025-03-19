Глаукома может привести к слепоте. Врач-офтальмолог рассказала, как обнаружить признаки болезни

Глаукома – это тяжелая патология, которая считается одной из ведущих причин слепоты в мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от такого заболевания страдают более 80 миллионов человек, и это число продолжает расти с учетом старения населения.

Мария Лученкова, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:

Глаукома – это одно из наиболее тяжелых офтальмологических заболеваний, которое характеризуется характерными изменениями в поле зрения, повышенным периодически или постоянно глазным давлением с развитием в последующем глаукомной оптиконейропатии. Глаукома очень часто приводит к слепоте.

Основная причина глаукомы – нарушение баланса между выработкой и оттоком внутриглазной жидкости, что приводит к увеличению внутриглазного давления. Среди групп риска – лица старше 40 лет, люди с семейной историей болезни, а также пациенты с сахарным диабетом и высоким артериальным давлением. Мария Лученкова:

Глаукома бывает первичной и вторичной, которая может развиваться в результате травм, операций, воспалительных заболеваний глаз. Также в зависимости от строения угла выделяют глаукому открытоугольную, закрытоугольную и смешанную. И в зависимости от изменений в полях зрения от патологических изменений диска зрительного нерва выделяют четыре основные стадии глаукомы – это начальная, развитая, далекозашедшая и терминальная стадия.

На ранних стадиях глаукома может протекать бессимптомно, но с прогрессированием болезни могут появляться определенные симптомы. Пациенты часто не замечают, что их периферийное зрение ухудшается, пока не останутся только центральные районы зрения. Некоторые формы заболевания могут вызывать острые приступы головной боли, появляться ореолы вокруг ярких источников света, особенно в ночное время. Некоторые пациенты отмечают, что их зрение стало менее четким, особенно в условиях недостаточной освещенности.

Мария Лученкова:

Нормальными цифрами внутриглазного давления является показатель от 10 до 21 миллиметра ртутного столба при бесконтактном измерении. Если у пациента будут выявлены признаки офтальмогипертензии, то ему будет рекомендовано провести дополнительные исследования, такие как визометрия, то есть определение остроты зрения с коррекцией, биомикроскопия – осмотр переднего отрезка глаза, офтальмоскопия с оценкой диска зрительного нерва, компьютерная периметрия с оценкой полей зрения, осмотр угла передней камеры, гониоскопия. Врач ставит диагноз глаукомы. Также такие пациенты берутся на диспансерный учет и регулярно наблюдаются у своего офтальмолога.