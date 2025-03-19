«Это наша с тобой земля» – в Гродно объявили конкурс на лучшее благоустройство учебных заведений

В Гродно объявили конкурс среди учебных заведений на лучшее благоустройство «Это наша с тобой земля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За звание образцовых поборются более 140 школ и детских садов. В Год благоустройства им предлагают проявить креатив и фантазию при озеленении территорий. К работе намерены привлечь не только детей и педагогов, но и родителей. Создать патриотические цветочные композиции, подумать над идеей для малых архитектурных форм, высадить деревья мира и добра – какие, решат уже сами авторы. В основе конкурсной концепции – привлечение к труду учеников и дошкольников, и, конечно, украшение городских территорий.

Людмила Ницкая, начальник отдела образования Гродненского горисполкома:

Приняли решение, учредить специальное мероприятие, которое станет продолжением активного воспитания детей и патриотизма, духовно-нравственного воспитания, с целью привития им желания созидать и помогать в процветании своей малой родины. Очень интересный, на мой взгляд, будет конкурс, посвященный созданию парка лекций. Мы внесли предложение, чтобы это были кустарники наши родные белорусские.

Марафон по благоустройству пройдет в несколько этапов. Предусмотрено не только озеленение территорий возле учебных заведений, но и благоустройство памятных мест и воинских захоронений. Победителям присвоят звание «Учреждение образования образцового содержания», а для детей проведут диалоговую площадку, где они обсудят, что сделали для родного города.