Что такое артериальная гипертензия и как часто она встречается у детей? Рассказывает врач-кардиолог

Артериальная гипертензия у детей встречается реже, чем у взрослых, но при этом остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в педиатрии. В нашей стране этот недуг занимает третье место среди сердечно-сосудистых заболеваний у малышей. На учете состоят около 1 000 маленьких пациентов.

Ирина Чижевская, детский кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:

У детей давление ниже, чем у взрослого. Чем младше ребенок, тем ниже у него артериальное давление. В педиатрической работе и работе детского кардиолога мы пользуемся так называемыми центильными таблицами. То есть артериальное давление в детском возрасте зависит от возраста ребенка, пола и роста. Конечно, мы сопоставляем с этими центильными таблицами. Давление, которое измерено на приеме, мы сравниваем с возрастной нормой. Если артериальное давление выше, чем 95-й перцентиль по данной таблице, мы говорим о том, что у ребенка артериальная гипертензия.

Артериальная гипертензия у детей делится на первичную и вторичную. Первичная проявляется крайне редко, и, как правило, причины повышения давления не выяснены. В большинстве случаев их относят к генетическим факторам. Сегодня известен целый ряд генов, которые отвечают за повышение давления у людей, имеющих такую предрасположенность.

Ирина Чижевская:

Чаще бывает вторичная, симптоматическая гипертензия. Это повышение давления на фоне основного заболевания. Самыми частыми причинами являются заболевания почек, врожденный порок сердца, например, такой, как коарктация аорты. Это сужение аорты в определенных зонах, которое вызывает повышение артериального давления. Кроме почечных проблем и врожденным пороков сердца причинами артериальной гипертензии являются эндокринные заболевания. Это может быть ожирение и вегетативные дисфункции, которые чаще всего встречаются у детей пубертатного периода. Для того чтобы определить, какая же артериальная гипертензия у ребенка (первичная или вторичная), нужно пройти комплексное обследование. Обследование заключается в проведении суточного мониторирования артериального давления, проведении электрокардиограммы, УЗИ сердца, почек и надпочечников, консультации офтальмолога, невролога. В результате комплексного обследования дается заключение врача-кардиолога об определенном диагнозе – артериальная гипертензия либо дисфункция, которая вызывает эпизоды повышения давления. Соответственно, даются определенные рекомендации.

У детей и подростков в первую очередь проводится немедикаментозная коррекция, то есть нужно изменить образ жизни ребенка – пересмотреть режим дня, физическую активность, особенно у детей с избыточным весом. Рекомендуется диета с ограничениями поваренной соли, копченостей, маринадов и других продуктов, которые могут вызывать повышение артериального давления.