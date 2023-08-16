«Не будем мальчиками для битья». Как Беларуси отвечать на агрессию Польши?

Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Содержание экстремистов, милитаризация границы, убийство мигрантов – чего только мы ни увидели от нашей буйной соседки за последние годы. Исторически Польша всегда выполняла роль провокатора. Как нам на это все отвечать? Что нам делать с соседями? Их ведь не выбирают.
Илья Щерба, инженер ПТО филиала «Барановичские электрические сети» РУП «Брестэнерго»:
Так и есть. Я считаю, что нужно отвечать в мере того, что делает Польша. Зеркально.
Григорий Азаренок:
То есть они забор поставили – мы ставим забор?
Илья Щерба:
Ставим забор и призываем войска, ставим ядерные ракеты, будем себя прекрасно чувствовать, не будем мальчиками для битья.
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