«Не будем мальчиками для битья». Как Беларуси отвечать на агрессию Польши?

Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:

Содержание экстремистов, милитаризация границы, убийство мигрантов – чего только мы ни увидели от нашей буйной соседки за последние годы. Исторически Польша всегда выполняла роль провокатора. Как нам на это все отвечать? Что нам делать с соседями? Их ведь не выбирают.