Почему подкова стала символом города Круглое? Рассказываем о древнем знаке удачи

Место встречи изменить нельзя. В Бобруйске желания загадывают возле бобра, в Шклове – у огурца, а в Круглом натирают до блеска подкову. В 2015-м символ счастья и добробыта озарил город. Оберег в бронзе создал скульптор Андрей Воробьев. И не зарастает народная тропа к госпоже удаче, рассказали в программе «Путевка BY».

Вииа Гапаева, директор Круглянского районного историко-краеведческого музея:

Видите, подкова с одной стороны натюрморт имеет, а со второй стороны – пейзажи, чтобы дома достаток был, обязательно нужно потереть эту сторону. А если человек любит путешествовать, обязательно надо потереть с той стороны и загадать желание, в какую страну поехать или полететь. Подкова – это символ города, но она еще является и гербом нашего города. Эта подкова находилась на гербе Полубинских. В 1524 году произошла небольшая стычка между холопами графа Полубинского и графа Дудаковицкого. Это разбирательство и послужило первым упоминанием Круглого в письменных источниках.