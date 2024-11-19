Прямой эфир

Почему подкова стала символом города Круглое? Рассказываем о древнем знаке удачи

19 ноября 2024 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Место встречи изменить нельзя. В Бобруйске желания загадывают возле бобра, в Шклове – у огурца, а в Круглом натирают до блеска подкову. В 2015-м символ счастья и добробыта озарил город. Оберег в бронзе создал скульптор Андрей Воробьев. И не зарастает народная тропа к госпоже удаче, рассказали в программе «Путевка BY». 

Почему подкова стала символом города Круглое? Рассказываем о древнем знаке удачи-2

Вииа Гапаева, директор Круглянского районного историко-краеведческого музея:
Видите, подкова с одной стороны натюрморт имеет, а со второй стороны – пейзажи, чтобы дома достаток был, обязательно нужно потереть эту сторону. А если человек любит путешествовать, обязательно надо потереть с той стороны и загадать желание, в какую страну поехать или полететь. Подкова – это символ города, но она еще является и гербом нашего города. Эта подкова находилась на гербе Полубинских. В 1524 году произошла небольшая стычка между холопами графа Полубинского и графа Дудаковицкого. Это разбирательство и послужило первым упоминанием Круглого в письменных источниках.

Подробности в видео

# История # Туризм # Анастасия Макеева # Вииа Гапаева

Другие новости рубрики

Все новости
Палач Хатыни Смовский обвиняется в убийстве более 400 человек
19 ноября 2024 12:05

Палач Хатыни Смовский обвиняется в убийстве более 400 человек

Люди особой закалки. Белорусские ракетчики и артиллеристы продолжают славные традиции предков
19 ноября 2024 11:33

Люди особой закалки. Белорусские ракетчики и артиллеристы продолжают славные традиции предков

Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке
19 ноября 2024 10:56

Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке