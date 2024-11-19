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Палач Хатыни Смовский обвиняется в убийстве более 400 человек

19 ноября 2024 12:05
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Преступления против белорусского народа не имеют срока давности. Верховный Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении карателя Хатыни Константина Смовского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палач Хатыни Смовский обвиняется в убийстве более 400 человек-2

Он обвиняется по 26 эпизодам преступной деятельности. По делу карателя проходят порядка 70 свидетелей, а общий объем материалов 49 томов. Украинский коллаборационист был руководителем 118-го карательного батальона. Это подразделение в годы ВОВ отличилось особой жестокостью и участвовало практически во всех карательных операциях на территории нашей страны, в том числе в сожжении жителей Хатыни. 

Палач Смовский обвиняется в убийстве более 400 человек, в том числе детей. При жизни карателя пытались привлечь к ответственности, но США, куда каратель бежал после войны, отказались выдать преступника советской стороне. 

В основу обвинения легли материалы судебных процессов, которые проходили в советское время над другими карателями. Изучением целого ряда архивных документов установлено порядка 10 новых фактов по сравнению с делом палача Хатыни Катрюка, который был признан виновным в геноциде белорусского народа.

# Верховный суд Республики Беларусь # Великая Отечественная война # Константин Смовский

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