Палач Хатыни Смовский обвиняется в убийстве более 400 человек

Преступления против белорусского народа не имеют срока давности. Верховный Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении карателя Хатыни Константина Смовского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он обвиняется по 26 эпизодам преступной деятельности. По делу карателя проходят порядка 70 свидетелей, а общий объем материалов 49 томов. Украинский коллаборационист был руководителем 118-го карательного батальона. Это подразделение в годы ВОВ отличилось особой жестокостью и участвовало практически во всех карательных операциях на территории нашей страны, в том числе в сожжении жителей Хатыни.

Палач Смовский обвиняется в убийстве более 400 человек, в том числе детей. При жизни карателя пытались привлечь к ответственности, но США, куда каратель бежал после войны, отказались выдать преступника советской стороне.

В основу обвинения легли материалы судебных процессов, которые проходили в советское время над другими карателями. Изучением целого ряда архивных документов установлено порядка 10 новых фактов по сравнению с делом палача Хатыни Катрюка, который был признан виновным в геноциде белорусского народа.