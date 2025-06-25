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В тренде – пиджаки с объёмными плечами. Минчанки показали стильные образы

25 июня 2025 11:54
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В тренде – пиджаки с объёмными плечами. Минчанки показали стильные образы-1

Коровий принт – сейчас он в тренде. Пиджак с дедушкиного плеча обязательно, чтобы он был большой. Украшения – это что-нибудь большое, массивное.

В тренде – пиджаки с объёмными плечами. Минчанки показали стильные образы-3

Это один из моих любимых жакетов – с объемными плечами. Модная сумка в форме моти в оттенке эспрессо. И шляпка, которую я, кстати, сегодня выгуляла первый раз.

В тренде – пиджаки с объёмными плечами. Минчанки показали стильные образы-5

Слежу за модой, но, скажем так, не гонюсь за ней. Поэтому мне главное, чтобы было удобно. Комбинезон белорусский. Люблю экспериментировать, потому что волосы позволяют, чтобы что-то новое каждый день. Не хочется скованности, хочется полета ветра, как будто ты на природе. Какая-то легкость, женственность.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси

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