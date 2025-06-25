В тренде – пиджаки с объёмными плечами. Минчанки показали стильные образы

Коровий принт – сейчас он в тренде. Пиджак с дедушкиного плеча обязательно, чтобы он был большой. Украшения – это что-нибудь большое, массивное.
Коровий принт – сейчас он в тренде. Пиджак с дедушкиного плеча обязательно, чтобы он был большой. Украшения – это что-нибудь большое, массивное.
Это один из моих любимых жакетов – с объемными плечами. Модная сумка в форме моти в оттенке эспрессо. И шляпка, которую я, кстати, сегодня выгуляла первый раз.
Слежу за модой, но, скажем так, не гонюсь за ней. Поэтому мне главное, чтобы было удобно. Комбинезон белорусский. Люблю экспериментировать, потому что волосы позволяют, чтобы что-то новое каждый день. Не хочется скованности, хочется полета ветра, как будто ты на природе. Какая-то легкость, женственность.
Подробности в видео.