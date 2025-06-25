В тренде – пиджаки с объёмными плечами. Минчанки показали стильные образы

Коровий принт – сейчас он в тренде. Пиджак с дедушкиного плеча обязательно, чтобы он был большой. Украшения – это что-нибудь большое, массивное.

Это один из моих любимых жакетов – с объемными плечами. Модная сумка в форме моти в оттенке эспрессо. И шляпка, которую я, кстати, сегодня выгуляла первый раз.