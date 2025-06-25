Как зарождалось студотрядовское движение в Беларуси и какие возможности есть для молодёжи сегодня?
Молодые, активные и креативные. Все большую популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Только в Минской области этим летом задействуют более 4 000 ребят. Направления разные – от сельского хозяйства до строительства, все зависит от интересов. Познакомимся с теми, для кого труд – крут, в программе «Центральный регион» на СТВ!
Студенческие отряды – синоним слова «возможности». Для профессионального роста, приятного заработка, новой дружбы, интересных знакомств. На стройках главных объектов страны, в поликлиниках и больницах, на МТК и заводах – бойцы не боятся сложных задач и готовы трудится на благо страны. Сегодня это мощное молодежное движение, которое с каждым годом привлекает все больше ребят. А начинали свою историю студотряды аж в прошлом столетии.
Студотрядовское движение в Беларуси зародилось больше 60 лет назад. Тогда молодежь ездила осваивать целину в Казахстан: возводили жилые дома, школы, общежития. В 1970-е бойцы внесли свой вклад в строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
В истории суверенной Беларуси молодые ребята приложили свою руку к важнейшим объектам: Августовский канал, Хатынь, Курган Славы, БелАЭС. В 2025 году статус молодежной стройки получил Национальный исторический музей. Мы сохранили добрую традицию, и сегодня молодые бойцы студотрядов пишут современную историю страны.
Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
В этом году будет традиционный рост студотрядовского движения. Уже оставили анкеты, чтобы трудоустроиться, почти 3 000 ребят. Думаю, 4 000 мы точно должны сделать.
Дарья Езерская, первый секретарь Молодечненского районного комитета БРСМ:
Для БРСМ первоочередная деятельность – это студенческие отряды, потому что для молодежи это самое важное и полезное направление, подготовка к будущей взрослой жизни.
Влада Родовская, корреспондент:
Какие направления представлены?
Дарья Езерская:
Очень много направлений – это и строительные отряды, и производственные, сельскохозяйственные, экологические, педагогические, сервисные.
– Какое направление самое популярное у молодежи?
– Педагогическое и сервисное. Это всегда детские оздоровительные лагеря. Ребята всегда сюда рвутся, потому что это не только работа для них, но и отдых.
Влада Родовская:
Многие считают, что это место, где можно заработать денег. Действительно ли это хорошо оплачиваемый труд?
Дарья Езерская:
Да, для ребят это очень хорошая оплата, тем более если учесть, что студенческие отряды обычно действуют недолго – как раз для того, чтобы «попробовать на вкус» эту работу. От 10 до 14 дней. Кто-то остается на подольше, кого-то мы переустраиваем. Ребята за это время зарабатывают неплохие суммы. Есть свои «плюшки». У ребят, которые состоят в студотрядах, не вычитывается определенный подоходный налог.
Влада Родовская:
Как вы считаете, почему формат студотрядов до сих пор настолько востребованный у молодежи?
Дарья Езерская:
Потому что это самый первый толчок для ребят, которые уже хотят заработать денежку, но боятся. Я всегда ребятам проговариваю: очень большой плюс, что вы идете не один, не в индивидуальное трудоустройство, а все-таки в компании.
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