Как зарождалось студотрядовское движение в Беларуси и какие возможности есть для молодёжи сегодня?

Молодые, активные и креативные. Все большую популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Только в Минской области этим летом задействуют более 4 000 ребят. Направления разные – от сельского хозяйства до строительства, все зависит от интересов. Познакомимся с теми, для кого труд – крут, в программе «Центральный регион» на СТВ!

Студенческие отряды – синоним слова «возможности». Для профессионального роста, приятного заработка, новой дружбы, интересных знакомств. На стройках главных объектов страны, в поликлиниках и больницах, на МТК и заводах – бойцы не боятся сложных задач и готовы трудится на благо страны. Сегодня это мощное молодежное движение, которое с каждым годом привлекает все больше ребят. А начинали свою историю студотряды аж в прошлом столетии.

Студотрядовское движение в Беларуси зародилось больше 60 лет назад. Тогда молодежь ездила осваивать целину в Казахстан: возводили жилые дома, школы, общежития. В 1970-е бойцы внесли свой вклад в строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

В истории суверенной Беларуси молодые ребята приложили свою руку к важнейшим объектам: Августовский канал, Хатынь, Курган Славы, БелАЭС. В 2025 году статус молодежной стройки получил Национальный исторический музей. Мы сохранили добрую традицию, и сегодня молодые бойцы студотрядов пишут современную историю страны.

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

В этом году будет традиционный рост студотрядовского движения. Уже оставили анкеты, чтобы трудоустроиться, почти 3 000 ребят. Думаю, 4 000 мы точно должны сделать.

Дарья Езерская, первый секретарь Молодечненского районного комитета БРСМ:

Для БРСМ первоочередная деятельность – это студенческие отряды, потому что для молодежи это самое важное и полезное направление, подготовка к будущей взрослой жизни. Влада Родовская, корреспондент:

Какие направления представлены? Дарья Езерская:

Очень много направлений – это и строительные отряды, и производственные, сельскохозяйственные, экологические, педагогические, сервисные.

– Какое направление самое популярное у молодежи?

– Педагогическое и сервисное. Это всегда детские оздоровительные лагеря. Ребята всегда сюда рвутся, потому что это не только работа для них, но и отдых.