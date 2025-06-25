Участники проекта «Поезд Памяти» знакомятся с историческим наследием Гомеля

Правнуки победителей продолжают путешествие по местам боевой славы. Сегодня, 25 июня, «Поезд Памяти» остановился на перроне Гомеля. Участников проекта, а это 200 старшеклассников, ждет знакомство с культурным и историческим наследием города над Сожем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех этих ребят из стран бывшего Советского Союза объединяет чувство патриотизма и уважения к подвигу предков. Потому особое внимание – памятным мероприятиям. Ребята побывали у мемориала «Партизанская крыничка» и возложили цветы. В августе 1941-го здесь появился первый гомельский партизанский отряд «Большевик». Всего движение в регионе насчитывало 111 формирований. Участники проекта смогли заглянуть в воссозданные землянки и изучить партизанский быт. Здесь же школьникам показали современное вооружение белорусских пограничников.

Акпер Акперзаде, участник проекта «Поезд Памяти»: Очень классно. Мне все понравилось. Это еще даже не конец дня, а уже такое. В Беларуси первый раз. Это уже четвертый город, который мы проходим. Все пока отлично. Я люблю Беларусь.

Диана Пищук, участница проекта «Поезд Памяти»:

Для меня эта тема очень важна, так как я занимаюсь этой темой – историей Великой Отечественной войны. Я хочу в будущем связать свою жизнь с историей.

В программе путешествия по областному центру – экскурсия по Дворцово-парковому ансамблю. Строительство туристической жемчужины началось в XVIII веке по инициативе Петра Румянцева. Эти земли достались фельдмаршалу в подарок от Екатерины II за выдающиеся военные победы. Позже участники проекта заглянут в производственные цеха двух промышленных гигантов Гомеля – «Гомсельмаша» и кондитерской фабрики «Спартак».