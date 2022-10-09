Так ли страшна сейчас служба в армии? Развенчали фейки для тех, у кого паника

Новости Беларуси. Очевидно, что никто не пытался бы разобраться во многих военных терминах и не заострял внимание на сообщениях, касающихся обороны, если бы под боком не было военных действий. Однако время диктует иные установки. И чтобы не паниковать, каждому из нас хорошо бы понимать азы военной науки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Военкомат Минского района, обычный рабочий день, никакой мобилизации. Сейчас проходит один из этапов осеннего призыва.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:

Мероприятия призыва граждан на военную службу проводятся в соответствии с указом Президента. Проведены медицинские комиссии с нашими ребятами. Мы определяем их категорию годности к военной службе, распределяем их по тем или иным воинским частям, где ребята будут проходить службу. Естественно, в этом вопросе мы уточняем желание самих призывников. Больше сегодня, наверное, волнуются родители. Внешняя политическая обстановка серьезная. Понимаем, что в мире неспокойно. Мы не можем не переживать за происходящее вокруг нашей страны. Пользуясь моментами, всегда проводим определенную разъяснительную работу. В первую очередь с родителями, с ребятами, рассказывая, показывая, приводя определенные примеры, чтобы не боялись, понимали, что мы сегодня благодаря руководству главы государства, заботе обо всех нас работаем, живем в мирное время. Я никогда не видел трусливых взглядов, по крайней мере, в последнее время. Если взять этот период времени, сложный для страны, с 2020 года, я не заметил провала или каких-то трусливых взглядов наших призывников. Порой даже был удивлен, что, наоборот, патриотический дух у наших ребят возрос. И что еще говорить, если молодые парни, не отслужившие срочную службу, сразу идут на контракт, воспринимая совершенно спокойно свой гражданский долг.

Илья Иодо, призывник:

Никакого подвоха в этой призывной кампании я не вижу. Родители, конечно, волнуются, но в этом плане я спокоен. Решил сразу на контракт, потому что увидел специальность «Техник-телефонист». Также зарплата платится. И буду дома проводить время после работы. На срочной службе такого нет. Родина – это место, где я родился и вырос. Также родина дала мне бесплатное образование, среднее специальное образование, бесплатную медицину. Поэтому не вижу ничего странного в том, чтобы отдать долг в виде службы в армии. Если с осенним призывом все понятно, то, услышав, что призывают мужчин, которые служили давно или не служили вовсе, в нынешней реальности у некоторых начинается паника, подпитанная фейками и вбросами из-за границы. Однако у нас все по плану.

Денис Поздняков, командир батальона материального обеспечения 50-й смешанной авиационной базы:

В данный момент проходят сборы с офицерами, прапорщиками, солдатами, сержантами, призванными из запаса. Цель сборов – это восстановление умений, которые были приобретены, и приобретение новых навыков для личного состава, которые не служили в рядах Вооруженных Сил. Чтобы они восстановили навыки и смогли выполнить свою задачу непосредственную. Это не только лекции, это даже большинство практических занятий. Осуществляется работа на технике. И осуществляются стрельбы из штатного оружия. Это плановые сборы, каждый год определенное количество частей призывает военнослужащих из запаса. Это, еще раз говорю, делается для того, чтобы люди не забывали, не забывали о том, что они должны делать, чтобы, если понадобится, могли в кратчайшие сроки стать в строй и защитить нашу страну.

Военные сборы – это часть мероприятий, позволяющих проверить обороноспособность страны, а значит, это важный фактор национальной безопасности. Численность нашей армии – 65 тысяч человек. Однако Министерство обороны готово поставить под ружье до полумиллиона в случае необходимости. Лукашенко: надо при каждом сельском совете иметь народное ополчение, группу людей. Может, 50 человек. Подробности. И здесь важно знать, что думают и говорят сами участники военных сборов и как у них отзываются слова Президента о том, что каждый должен быть не только готов, но и уметь защитить свое Отечество.

Сергей Лещинский, военнообязанный, призванный на военные сборы:

Прибыли мы все сюда по повестке. Все спокойно, абсолютно нормально отнеслись к данному мероприятию. С нами проводились занятия по общим специальным военным дисциплинам. Также со специалистами отдельно по специальностям проводились занятия. Все вспомнили свои навыки, прошли занятия по огневой подготовке. Все военнослужащие вспомнили, как обращаться с закрепленным вооружением. Также за военнослужащими водительского состава была закреплена военная техника, тоже вспомнили, как обращаться с военной техникой. Никаких панических настроений нет. Военные сборы проходили всегда в Республике Беларусь.

Сергей Павлович, военнообязанный, призванный на военные сборы:

Сейчас ходят в народе разные прибаутки, что мобилизация идет Вооруженных Сил Республики Беларусь. Поверьте мне, нет. Ребята находятся здесь все, чтобы вспомнить, что такое оружие, потому что мы все-таки военнообязанные мужчины, мы должны свои навыки поддерживать.