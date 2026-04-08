Монумент в честь погибших учителей и учеников городской гимназии реставрируют в Гродно

По всей стране в преддверии Дня Победы обновляют памятники и воинские захоронения, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Так, в Гродно реставрируют монумент в честь погибших учителей и учеников городской гимназии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебное заведение было открыто накануне войны, в 1939 году, как первая русская школа в Западной Беларуси. С началом немецко-фашистского вторжения педагоги и старшеклассники ушли на фронт защищать Родину, большинство из них так и не вернулись. В память о мужестве учеников и учителей в 80-е годы прошлого века выпускник гимназии, а ныне известный скульптор Анатолий Салятыцкий, изготовил памятник на средства, вырученные учащимися от сбора макулатуры. Спустя десятилетия монумент уже нуждается в реставрации. Задача – очистить камень, укрепить элементы конструкции, обновить надписи.

Андрей Даргевич, представитель Республиканского общественного объединения реставраторов Беларуси:

Надо его обследовать именно с инструментом. Потом мы будем его покрывать антигрибковыми материалами, камнеукрепителями. Данный проект – это подарок школе на 9 Мая.