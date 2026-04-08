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Монумент в честь погибших учителей и учеников городской гимназии реставрируют в Гродно

08 апреля 2026 17:41
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По всей стране в преддверии Дня Победы обновляют памятники и воинские захоронения, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Так, в Гродно реставрируют монумент в честь погибших учителей и учеников городской гимназии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент в честь погибших учителей и учеников городской гимназии реставрируют в Гродно-2

Учебное заведение было открыто накануне войны, в 1939 году, как первая русская школа в Западной Беларуси. С началом немецко-фашистского вторжения педагоги и старшеклассники ушли на фронт защищать Родину, большинство из них так и не вернулись. 

В память о мужестве учеников и учителей в 80-е годы прошлого века выпускник гимназии, а ныне известный скульптор Анатолий Салятыцкий, изготовил памятник на средства, вырученные учащимися от сбора макулатуры. Спустя десятилетия монумент уже нуждается в реставрации. Задача – очистить камень, укрепить элементы конструкции, обновить надписи.

Монумент в честь погибших учителей и учеников городской гимназии реставрируют в Гродно-4

Андрей Даргевич, представитель Республиканского общественного объединения реставраторов Беларуси:
Надо его обследовать именно с инструментом. Потом мы будем его покрывать антигрибковыми материалами, камнеукрепителями. Данный проект – это подарок школе на 9 Мая.

Монумент в честь погибших учителей и учеников городской гимназии реставрируют в Гродно-6

Светлана Стаховская, директор Гродненской городской гимназии имени А.И. Дубко:
Наши учащиеся несут Вахту Памяти, регулярно мы проводим субботники, убираем это памятное место, дети возлагают цветы. Живые цветы напоминают нам о том, что вот эта жизнь, нам была дана тогда в те годы. И учителя и дети, которые здесь работали и учились, тоже отдали свои жизни за то, чтобы мы видели эту мирную землю сегодня.

Работа по обновлению знаковых объектов времен Великой Отечественной войны в Гродно продолжится. На очереди реставрация мемориального комплекса «Курган Славы».

# Великая Отечественная война # Школы Беларуси

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