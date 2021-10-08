Почему может заболеть вакцинированный человек и что такое эффект бесстрашия? Рассказал врач

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Может ли заболеть вакцинированный человек? И при каких обстоятельствах, как к этому относиться, как протекает заболевание?

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Заболевание чаще всего протекает легко. На самом деле назовем это так – оно протекает легче, чем оно протекало бы у этого же человека в ситуации, если он не вакцинирован. Безусловно, в стационарах привитые есть, они болеют. И на самом деле абсолютное большинство привитых, как это не парадоксально, заболевают – и эти примеры достаточно часто ходят в интернете – в течение первых двух недель после того, как они привились.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Они не успевают сделать вторую дозу? Юрий Горбич:

Нет, после второй дозы. Это называется эффектом бесстрашия: «Я привился, я теперь могу».

Алена Родовская:

Все, снял маски и пошел. Юрий Горбич:

«Я могу». Да, я могу сходить туда, я могу делать то, чего я раньше не делал. Я могу расслабиться, в переводе на русский язык. Это один момент. Второй момент – нужно очень четко понимать, что вакцина не защищает от самого заболевания на 100 %. Это нужно понимать в принципе. Она защищает от его тяжелого течения и смертельного исхода. И вот это действительно правда.

Наталья Надольская:

То есть мы должны людям говорить: «Если вы привились, это не значит, что вы не заболеете. Но если вы заболеете, вы легче перенесете это заболевание». Юрий Горбич:

Вы легче перенесете, и у вас выше вероятность не попасть на аппарат ИВЛ. Точнее я бы сказал – она практически абсолютная: не попасть на аппарат ИВЛ, не попасть в реанимацию, не попасть к моим коллегам-реаниматологам, откуда на самом деле очень сложно выбираться. В последнее время мы привыкли думать о том, что мы можем все. На самом деле нужно очень четко понимать, что попавший в реанимацию человек, если бы не было реанимации, должен был умереть. Если он уже попадает в реанимацию, это значит, что если не было бы этого отделения, он был бы мертвым. Собственно говоря, реанимация дает шанс выжить. Наталья Надольская:

Если человек переболел коронавирусом и у него выработался свой личный иммунитет, ему тоже нужно вакцинироваться? Как быть в этой ситуации?