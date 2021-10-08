Почему может заболеть вакцинированный человек и что такое эффект бесстрашия? Рассказал врач
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Может ли заболеть вакцинированный человек? И при каких обстоятельствах, как к этому относиться, как протекает заболевание?
Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Заболевание чаще всего протекает легко. На самом деле назовем это так – оно протекает легче, чем оно протекало бы у этого же человека в ситуации, если он не вакцинирован. Безусловно, в стационарах привитые есть, они болеют. И на самом деле абсолютное большинство привитых, как это не парадоксально, заболевают – и эти примеры достаточно часто ходят в интернете – в течение первых двух недель после того, как они привились.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Они не успевают сделать вторую дозу?
Юрий Горбич:
Нет, после второй дозы. Это называется эффектом бесстрашия: «Я привился, я теперь могу».
Алена Родовская:
Все, снял маски и пошел.
Юрий Горбич:
«Я могу». Да, я могу сходить туда, я могу делать то, чего я раньше не делал. Я могу расслабиться, в переводе на русский язык. Это один момент. Второй момент – нужно очень четко понимать, что вакцина не защищает от самого заболевания на 100 %. Это нужно понимать в принципе. Она защищает от его тяжелого течения и смертельного исхода. И вот это действительно правда.
Наталья Надольская:
То есть мы должны людям говорить: «Если вы привились, это не значит, что вы не заболеете. Но если вы заболеете, вы легче перенесете это заболевание».
Юрий Горбич:
Вы легче перенесете, и у вас выше вероятность не попасть на аппарат ИВЛ. Точнее я бы сказал – она практически абсолютная: не попасть на аппарат ИВЛ, не попасть в реанимацию, не попасть к моим коллегам-реаниматологам, откуда на самом деле очень сложно выбираться. В последнее время мы привыкли думать о том, что мы можем все. На самом деле нужно очень четко понимать, что попавший в реанимацию человек, если бы не было реанимации, должен был умереть. Если он уже попадает в реанимацию, это значит, что если не было бы этого отделения, он был бы мертвым. Собственно говоря, реанимация дает шанс выжить.
Наталья Надольская:
Если человек переболел коронавирусом и у него выработался свой личный иммунитет, ему тоже нужно вакцинироваться? Как быть в этой ситуации?
Юрий Горбич:
То, что мы видим в настоящий момент, и то, что происходит сейчас – однозначно да, но не сразу. И этот разговор во всем мире в принципе звучит следующим образом: где-то через шесть месяцев после, а если быть более точным, в промежутке между тремя и шестью месяцами от момента окончания заболевания, человек должен быть привит по одной простой причине. Важную роль играет в том числе то, какой штамм, какой вид вируса сейчас доминирует. Если человек переболел штаммом «альфа», то, естественно, иммунитет его к «дельта» чуть менее специфичен. Соответственно, чем выше количество вируса, которое попадает в его, тем выше вероятность, что это вирус, грубо говоря, пробьет его иммунитет, если говорить совсем по-простому.
Здесь уже вступают в свою роль, несмотря на то что мы вакцинированы, вопросы барьерных мер, масочного режима, того же разговора о физическом дистанцировании. Потому что маска представляет собой физический барьер, который уменьшает как раз вот это самое количество. Соответственно, твой иммунитет имеет больше шансов справиться. Добавьте к этому еще расстояние и вы получаете ситуацию, когда это количество еще меньше.
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