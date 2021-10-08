Инфекционист о коронавирусе: «Дети являются универсальными распространителями»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Почему начали болеть дети? За них самая большая тревога, потому что вакцины детской еще нет, ее только разрабатывают. Как нам лечить своих деток?

Елена Гасич, вирусолог, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, доктор наук:

Я отводила свою внучку в детский сад и могу сказать, меня приятно удивило, что на входе в группу лежит специальный журнал температуры. Каждый ребенок, который приводится в детский сад, каждое утро измеряет температуру, записывается в журнал. Соответственно, если есть повышение температуры или какие-то другие симптомы, тогда родители забирают ребенка и оставляют его дома для того, чтобы не заразить других детей. Алена Родовская:

Ну а симптоматика – как болеют дети? В тяжелой форме, в легкой более переносят?

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:

В абсолютном большинстве случаев дети болеют легко. Но, уж извините меня за цинизм некоторый, но дети являются универсальными распространителями. Да, есть дети, которые болеют тяжело. Это тоже правда. Но дети, которые болеют тяжело, это те дети, которые имеют что-то сопутствующее, то есть то, что влияет неким образом на их иммунитет, на их иммунный ответ на COVID-19. С другой стороны, дети, получая этот вирус в школе, детском саду, приносят его кому?

Алена Родовская:

Домой. Юрий Горбич:

Бабушке, дедушке, маме, папе. Еще кому-то из тех, кто есть. Я позволю себе напомнить еще одну интересную вещь. Ведь на самом деле есть определенный и очень большой пул наших с вами педагогов, что в школах, что в университетах, который совсем не юны, назовем это так.