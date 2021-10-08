Юлия Артюх: «Беженцы не люди? Есть некая неведомая нам градация, кого они считают людьми, а кого нет?»

Новости Беларуси. Женский взгляд на самые резонансные новости: обстановка с беженцами на белорусско-польской границе и задержание журналиста «Комсомольской правды». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко».

Юлия Артюх:

На белорусско-польской границе продолжают происходить чудовищные вещи. Избивать и подкидывать трупы беженцев стало нормой для польских пограничников. Помимо этого, выдворение семей с детьми, нуждающимися в особом уходе. Беженцы бегут от войны, от разрухи. Казалось бы, Европа открыта для них, зовет. Но эта иллюзия разбивается о реальность, как их головы об дубинки польских карателей.

Юлия Артюх:

Посмотрите на лица беженцев. Разве их права защищает Европа? Тем временем из Европы кричат в сторону Беларуси о несоблюдении прав человека. И возникает диссонанс понятий. Собственно говоря, в риторике Европы это происходит постоянно. Беженцы не люди? Есть некая неведомая нам градация, кого они считают людьми, а кого нет? Чьи права надо соблюдать, а чьи нет. Самая настоящая демократия без прикрас. Я бы переименовала в «дьяблократию». Еще одна новость, которая почему-то вызвала неоднозначную реакцию – задержание журналиста «Комсомольской правды» Можейко. Ничего резонансного здесь не вижу. Можейко – гражданин нашей страны, нарушил закон нашей страны, в нашей стране ему и отвечать. Все просто и не надо искать каких-то тайных подтекстов, выдумывать невероятные истории.

Юлия Артюх:

Кстати, теперь ужесточили ответственность за слова в интернете. Слово ведь не воробей, вылетит – не поймаешь. А вот авторов оскорбительной писанины, как показал ГУБОПиК, поймать можно. И здесь впору сказать про воспитание наших детей, возвращаясь к теме военно-патриотических уроков в школе. Будут ли заставлять любить родину? Можно ли обучать обращению с оружием и нужно ли? Важно понимать, что уроки направлены не на воспитание агрессии, а на воспитание ответственности. Оружие – это средство убийства, но есть разные цели его применения – защита и нападение. Вот это все надо объяснять детям. Когда молодые парни приходят в армию, с разным воспитанием, мировоззрением и непониманием многих процессов, чтобы исключать халатное обращение с оружием в последующем, надо воспитывать ответственность с детства. Рассказывать и объяснять, что же это за долг родине, который они должны отдавать.

Юлия Артюх:

Воспитывать мужчин, а не хлюпиков, которые играют в видеоигры, путают реальность с виртуальным миром и не следят за словами. Рассказывать об ответственности за поступки и учить ценить человеческие жизни. Чтобы не издевались над одноклассниками, а помогали слабым становиться лучше. Николай Карпенков: «Мы хотели показать детям, что такое армия, на чем она базируется и для чего предназначена». Читайте здесь.