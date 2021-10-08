В Беларуси открылся сезон загонной охоты. Про облаву на оленей, лосей и косуль – в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. Один из самых эмоциональных и демократичных видов охоты. С 1 октября открылся сезон загонной охоты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За первую неделю в Минской области добыли 9 оленей, 19 лосей и 30 косуль. Вплоть до 31 декабря разрешена охота на копытных животных любого пола и возраста. Загонный метод – один из самых популярных, его еще называют облавным, но в то же время один из самых опасных. Во избежание несчастных случаев охотиться разрешается только в светлое время суток.

Схема проста – загонщики с собаками гонят зверя на стрелков. Успех зависит от слаженности действий, а трофеи делятся между всеми участниками.

Виктор Чернавцев, охотник:

Это хобби, удовольствие, это часть моей жизни. Я сегодня свою жизнь без охоты не представляю. Езжу с удовольствием в это хозяйство. Я приезжаю сюда часто ночью. Мы катаемся, смотрим, даже не ради добычи, а ради удовольствия. Посмотреть, есть ли зверь или нет. Зверя хватает – есть олень, лось, косуля.