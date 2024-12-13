Почему многодетных семей в Беларуси становится больше? Мнение депутата

В современном мире, где множество вызовов стоит перед семьями, особенно перед теми, у кого более 2-3 детей, необходима комплексная поддержка, чтобы обеспечить полноценное развитие и благополучие нового поколения. Об этом и не только поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:

Безусловно, государственная поддержка сыграла огромную роль, потому что мы видим, если говорить о 1990-2000-х, то количество многодетных не было таким большим, как сегодня. Особенно после 2015 года, когда семейный капитал был введен в нашей стране, рост многодетных стал гораздо выше. Такая слаженная системная работа во всех направлениях и позволила нашим гражданам совершенно по-другому посмотреть на этот вопрос. Думаю, что самосознание наших белорусов здесь тоже возросло.

Наталья Надольская:

Как вы думаете, программа «Семейный капитал» – это основной драйвер роста количества многодетных семей в стране или что-то еще есть?

Эллада Власенко:

Наверное, это не основной, но очень мощный драйвер. И это правильно, потому что мы видим – рост многодетных семей пришелся как раз на 2017-2019 год, когда у людей появилась возможность использовать этот семейный капитал на строительство жилья, потому что жилье – это основа для многих граждан.