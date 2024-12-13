ВВП ЕАЭС вырос на 4,5 % за первые три квартала 2024-го

Евразийская пятерка обеспечивает устойчивость экономик. Вместе мы развиваем новые компетенции в промышленности, сельском хозяйстве, а также сфере высоких технологий. Цифры говорят сами за себя. За первые три квартала ВВП ЕАЭС вырос на 4,5 %. Объем взаимной торговли также увеличился. Однако при всех достижениях следует признать, что того «прорыва», который подразумевался 10 лет назад, пока не произошло, отметил белорусский премьер.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы не решили все вопросы, которые перед собой ставили, не преодолели до конца полярность взглядов на гармонизацию законодательства в сфере финансовых рынков, хотя в соответствии с Договором о Союзе в следующем году в Алматы должен был начать функционировать наднациональный орган по регулированию финансового рынка. Сложно идет процесс цифровизации. Мир уже думает о практической сфере применения искусственного интеллекта, а мы до сих пор не дорешали проблемы функционирования электронной цифровой подписи в Союзе. Необходим более конкретный и приземленный диалог по климатической повестке.

По мнению белорусской стороны, в фокусе внимания ЕАЭС прежде всего должны быть: промышленная кооперация и обеспечение технологического суверенитета, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности, эффективная логистика.