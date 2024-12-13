Прямой эфир

В Минской области будет проведено около 80 новогодних ярмарок

13 декабря 2024 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области с 14 декабря стартуют новогодние ярмарки. Они будут проходить еженедельно по выходным дням, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области будет проведено около 80 новогодних ярмарок-2

Обещают организаторы и развлечения. В каждом районе своя программа. Будет проведено около 80-ти таких ярмарок. Представят широкий праздничный ассортимент: елочные украшения, сувениры и другие новогодние товары. А также изыски к столу: кулинарные и кондитерские изделия, продукцию мясоперерабатывающей и молочной отрасли.

В Минской области будет проведено около 80 новогодних ярмарок-4

Елена Лукьянова, заместитель начальника управления экономики Жодинского горисполкома:
В городе будут работать елочные базары. Их будет три. Самый большой из них у нас будет размещаться в центре, возле универмага по проспекту Ленина. Начнет он свою работу уже с 21 декабря. Лесхозы предложат потребителям ели новогодние, натуральные сосны, а также будут представлены букеты новогодние, ели и сосны в кадках. 

А пока в Жодино создают праздничную атмосферу. Возле парка культуры и отдыха уже установили новогоднюю красавицу. Высота ее 15 метров. Украсят елку яркими новогодними игрушками, мишурой и гирляндами. В этом году будут преобладать красный и серебряный цвета. По традиции именно на этой площадке пройдут основные городские мероприятия, например, парад Дедов Морозов.

В Минской области будет проведено около 80 новогодних ярмарок-6

Юрий Рабицкий, директор жилищно-коммунального хозяйства Жодино:
В основных крупных микрорайонах мы еще дополнительно устанавливаем елки. Пять елок устанавливает город, а две елки устанавливаются крупными организациями города. 

Уже 20 декабря Жодино засияет яркими огнями. Иллюминация будет создавать праздничное настроение вплоть до старого Нового года.

# Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
ВВП ЕАЭС вырос на 4,5 % за первые три квартала 2024-го
13 декабря 2024 14:13

ВВП ЕАЭС вырос на 4,5 % за первые три квартала 2024-го

В Минской области подвели итоги работы в АПК – лучших работников наградили
13 декабря 2024 14:10

В Минской области подвели итоги работы в АПК – лучших работников наградили

Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе
13 декабря 2024 14:04

Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе