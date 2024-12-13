В Минской области будет проведено около 80 новогодних ярмарок

В Минской области с 14 декабря стартуют новогодние ярмарки. Они будут проходить еженедельно по выходным дням, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обещают организаторы и развлечения. В каждом районе своя программа. Будет проведено около 80-ти таких ярмарок. Представят широкий праздничный ассортимент: елочные украшения, сувениры и другие новогодние товары. А также изыски к столу: кулинарные и кондитерские изделия, продукцию мясоперерабатывающей и молочной отрасли.

Елена Лукьянова, заместитель начальника управления экономики Жодинского горисполкома:

В городе будут работать елочные базары. Их будет три. Самый большой из них у нас будет размещаться в центре, возле универмага по проспекту Ленина. Начнет он свою работу уже с 21 декабря. Лесхозы предложат потребителям ели новогодние, натуральные сосны, а также будут представлены букеты новогодние, ели и сосны в кадках.

А пока в Жодино создают праздничную атмосферу. Возле парка культуры и отдыха уже установили новогоднюю красавицу. Высота ее 15 метров. Украсят елку яркими новогодними игрушками, мишурой и гирляндами. В этом году будут преобладать красный и серебряный цвета. По традиции именно на этой площадке пройдут основные городские мероприятия, например, парад Дедов Морозов.