Почему лавровый лист не добавляют в блюда атлетов на Олимпиаде в Пекине?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Появилась такая информация, что в меню для спортсменов включили 700 видов блюд. Над их разработкой китайцы корпели четыре года. Будет и вегетарианская еда, и халяльная, и кошерная. Мне просто интересно, что белорусские спортсмены предпочитают из еды во время Олимпиады?

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская : Юля, а зачем столько блюд – 700 видов? Это просто потому что столько стран участвует? Хотят всем странам угодить?

Леонид Хроменков: Каждый спортсмен знает, как питаться. Там работают диетологи, врачи – это очень серьезно.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Я думаю, что это зависит от организационного комитета Олимпиады. Они хотят сделать это большим и очень разнообразным праздником. Поэтому, наверное, везде, где можно, учитывая ковидные меры, ограничения – в чем-то мы будем там скованы – хотят сделать действительно праздник. Вот, например, праздник еды.

Алеся Лакина:

Какой еще интересный факт я знаю про еду. Организаторы в этом году отказались от некоторых видов специй, приправ, от лаврового листа даже. Потому что все эти специи могут дать ложноположительный тест на допинг.

Леонид Хроменков:

Я тоже слышал, что лавровый лист влияет на допинг, оказывается.

Наталья Надольская:

А осталось что-то, что не влияет на допинг вообще, мне просто интересно? Лекарства, лавровый лист.

Елена Кругликова:

Я думаю, отсутствие лаврового листа можно пережить.

Алеся Лакина:

Вы считаете, это оправдано?

Леонид Хроменков:

Видимо у них есть какие-то научные изыскания на этот счет. Просто так ничего не делают, тем более в Китае. Да и у нас. Но я такое первый раз услышал, что лавровый лист влияет на допинг.

Наталья Надольская:

Антон, для вас было важно меню во время участия на Олимпийских играх?