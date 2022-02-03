Почему лавровый лист не добавляют в блюда атлетов на Олимпиаде в Пекине?
Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Появилась такая информация, что в меню для спортсменов включили 700 видов блюд. Над их разработкой китайцы корпели четыре года. Будет и вегетарианская еда, и халяльная, и кошерная. Мне просто интересно, что белорусские спортсмены предпочитают из еды во время Олимпиады?
Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси, заслуженный тренер БССР, мастер спорта Беларуси:
Я думаю, что, конечно, европейскую кухню.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А диета есть какая-то у спортсменов?
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Может быть Антон нам расскажет?
Леонид Хроменков:
Каждый спортсмен знает, как питаться. Там работают диетологи, врачи – это очень серьезно.
Наталья Надольская:
Юля, а зачем столько блюд – 700 видов? Это просто потому что столько стран участвует? Хотят всем странам угодить?
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Я думаю, что это зависит от организационного комитета Олимпиады. Они хотят сделать это большим и очень разнообразным праздником. Поэтому, наверное, везде, где можно, учитывая ковидные меры, ограничения – в чем-то мы будем там скованы – хотят сделать действительно праздник. Вот, например, праздник еды.
Алеся Лакина:
Какой еще интересный факт я знаю про еду. Организаторы в этом году отказались от некоторых видов специй, приправ, от лаврового листа даже. Потому что все эти специи могут дать ложноположительный тест на допинг.
Леонид Хроменков:
Я тоже слышал, что лавровый лист влияет на допинг, оказывается.
Наталья Надольская:
А осталось что-то, что не влияет на допинг вообще, мне просто интересно? Лекарства, лавровый лист.
Елена Кругликова:
Я думаю, отсутствие лаврового листа можно пережить.
Алеся Лакина:
Вы считаете, это оправдано?
Леонид Хроменков:
Видимо у них есть какие-то научные изыскания на этот счет. Просто так ничего не делают, тем более в Китае. Да и у нас. Но я такое первый раз услышал, что лавровый лист влияет на допинг.
Наталья Надольская:
Антон, для вас было важно меню во время участия на Олимпийских играх?
Антон Кушнир, олимпийский чемпион, бронзовый призер чемпионата мира по фристайлу:
Питание – конечно же, одна из важнейших частей. Трапеза – часть жизни нашей, как сон. Из важных моментов, если говорить, чем мы питались, выбирали какую кухню, то мне неважно было, какой там угол, из какой точки мира он. У меня была своя какая-то определенная [еда – прим. ред.], как всегда, в принципе. В свое время узнал, прочел, подсказали или воспитали.
Наша сборная выступала стабильно в этом сезоне. Кто представит Беларусь в конькобежном спорте на Олимпиаде в Пекине – подробнее здесь.