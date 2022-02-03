Историческая память, строительство спортплощадок. О чём говорили на Ремавтодоре во время обсуждения проекта Конституции?

Новости Беларуси. Представители трудового коллектива Ремавтодора Фрунзенского района активно включились в обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На предприятии это уже третья подобная диалоговая площадка. Во встрече приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания.

Каждый смог задать уточняющие вопросы. Присутствующие рассмотрели ряд положений предложенного проекта Основного закона. Больший интерес вызывали статьи, связанные с социальной политикой и полномочиями Всебелорусского народного собрания. Также собравшихся интересовали вопросы здравоохранения и сохранения исторической памяти и правды. Особая роль – воспитанию семейных ценностей.

Сергей Гоман, директор Ремавтодора Фрунзенского района:

Есть такие вопросы, которые неоднократно поднимаются. У нас объявлен Год исторической памяти. И безусловно всех интересует тот вопрос нашей истории. Социальные – это строительство площадок спортивных. Мало нашим детям, не могут вовлечь молодежь, больше чтобы они занимались какими-то видами спорта, участвовали, патриотические клубы.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Встреча показала, что аудитория готова к диалогу, который положит начало тем изменениям, которые пойдут в законодательную базу после принятия Конституции. Молодежь заинтересована, чтобы именно были урегулированы те вопросы, которые позволяли бы создавать рабочие места. Волнуют те социальные гарантии, будут ли они сохранены. Сегодня здоровье вышло на первый план. Та проблема, которая есть, решается, но хотелось бы заглянуть в будущее.