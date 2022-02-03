«Это пятерка распространённых». Какие имена чаще всего дают новорождённым в Минске?

Новости Беларуси. За 2021 год в Минске зарегистрированы более 17 тысяч новорожденных. По статистике, на протяжении нескольких лет на свет появляется больше мальчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые папы и мамы стремятся дать малышам самое красивое и модное имя. Называют детей и в честь родителей, дедушек и бабушек, известных личностей. Среди редких имен, которые давали новорожденным: Герда, Моника, Марфа, Аксинья, а также Наум, Теодор, Ренат и Адриан. Малышу может быть дано не более двух собственных имен. Основным считается то, которое зарегистрировано в записи акта о рождении первым.

Екатерина Адякова, главный специалист отдела ЗАГС администрации Московского района:

По итогам 2021 года именно для мальчиков выбирали: Михаил, Максим, Мирон, Матвей, Даниил. Это пятерка распространенных. Девочек чаще регистрировали с именами Анна, Ева, София, Алиса, Мария. Очень часто в последнее время мамочка с ребеночком еще в роддоме, а папа уже хочет решить все хлопоты и получить свидетельство уже к приходу малыша с мамочкой из роддома, чтобы был документ. Родители обращаются в отдел ЗАГС в течение трех месяцев с даты рождения ребеночка в порядке живой очереди и режима работы отдела без предварительной записи.