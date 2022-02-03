«Важно, что для каждого человека сохраняются социальные гарантии». В Копыле обсудили проект Конституции

Борис Денищук, член Минского областного совета Белорусского союза офицеров:

Диалоговые площадки очень необходимы нам, потому что в них принимают участие как представители молодого поколения, так и наше старшее поколение. Здесь может каждый высказать свою точку зрения. Считаю очень важные статьи – как и для всего белорусского народа – статьи 15 и 44. О сохранении исторической правды и памяти подвига белорусского народа в Великой Отечественной войне и о том, что патриотом должен быть каждый.