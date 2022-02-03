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«Важно, что для каждого человека сохраняются социальные гарантии». В Копыле обсудили проект Конституции

03 февраля 2022 15:30
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. На этот раз диалоговая площадка прошла в Копыле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Важно, что для каждого человека сохраняются социальные гарантии». В Копыле обсудили проект Конституции -1

Представители местной власти, учреждений и предприятий, лидеры профсоюзов и общественных объединений рассмотрели ряд положений проекта. Среди тем – развитие социальной сферы, трудоустройство и сохранение исторической памяти.  

«Важно, что для каждого человека сохраняются социальные гарантии». В Копыле обсудили проект Конституции -4

Борис Денищук, член Минского областного совета Белорусского союза офицеров:  
Диалоговые площадки очень необходимы нам, потому что в них принимают участие как представители молодого поколения, так и наше старшее поколение. Здесь может каждый высказать свою точку зрения. Считаю очень важные статьи – как и для всего белорусского народа – статьи 15 и 44. О сохранении исторической правды и памяти подвига белорусского народа в Великой Отечественной войне и о том, что патриотом должен быть каждый.  

«Важно, что для каждого человека сохраняются социальные гарантии». В Копыле обсудили проект Конституции -7

Глафира Кунцевич, специалист сельхозпредприятия «Докторовичи»:  
Важно, что для каждого человека сохраняются социальные гарантии и бесплатно предоставляется обучение. Дается распределение и комфортные условия для жилья.  

«Важно, что для каждого человека сохраняются социальные гарантии». В Копыле обсудили проект Конституции -10

В Минской области помимо диалоговых площадок работают общественные приемные. Также с проектом поправок в Конституцию можно ознакомиться онлайн.  

# Конституция # общество # Борис Денищук # Глафира Кунцевич # Фотофакт

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