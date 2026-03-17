Почему крест выносят на середину храма на экваторе Великого Поста? Объяснил протоиерей

Олег Лепешенков, СТВ: Мы сейчас находимся на середине пути Великого Поста. Православные христиане стремятся придерживаться тех правил совершенствования, преображения своей души, которые он предлагает. В это время крест выносится на середину храма. Для чего?

Протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в г. Минске:

Богословие креста очень широкое. Крест выносится для духовного укрепления человека. То есть для христианина это образ не столько страданий в нашей жизни, а это образ конечного воскресения души и вечной жизни с Богом.

Когда люди прикасаются к кресту, когда они становятся перед крестом, они образно оказываются на Голгофе в тех событиях, которые были 2 000 лет назад. И каждый мысленно может себя, исходя из своей жизни, поставить, на каком же он месте находится. Или он находится среди учеников Христовых и переживает, стремится менять в своей жизни плохое на хорошее. Или же он находится среди тех, кто просто пришел посмотреть на крест, на распятие. Или на тех, кто распинал. Среди кого находится человек, который находится перед крестом? Поэтому правильно духовные мысли в том числе и в этом содержатся.